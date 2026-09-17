Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ
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Характеристики
Описание товара Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ
Пластмассовая садовая лейка 67515 объемом 8 литров — инвентарь для полива растений на дачном участке, в огороде и теплице. Для ухода за посадками не нужно подключать шланг к водопроводу — достаточно наполнить лейку водой из крана, ведра или бочки. Объема 8 литров хватит для полива участка большой площади. Обратите внимание — цвет лейки может отличаться от представленного на фото.
Преимущества
- Надежность и долговечность — лейка изготовлена из прочного пластика.
- Бережный уход за рассадой и нежными растениями — выпуклая насадка-распылитель позволяет производить аккуратный и равномерный полив.
- Простое очищение — насадку можно снять и промыть при необходимости.
- Эргономичность — благодаря ручке рукоятке удобно поднимать и перемещать.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Пластмассовая садовая лейка 67515 объемом 8 литров — инвентарь для полива растений на дачном участке, в огороде и теплице. Для ухода за посадками не нужно подключать шланг к водопроводу — достаточно наполнить лейку водой из крана, ведра или бочки. Объема 8 литров хватит для полива участка большой площади. Обратите внимание — цвет лейки может отличаться от представленного на фото.
Преимущества
- Надежность и долговечность — лейка изготовлена из прочного пластика.
- Бережный уход за рассадой и нежными растениями — выпуклая насадка-распылитель позволяет производить аккуратный и равномерный полив.
- Простое очищение — насадку можно снять и промыть при необходимости.
- Эргономичность — благодаря ручке рукоятке удобно поднимать и перемещать.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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