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Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ

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Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 1
Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 2
Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 3
Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 4
Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 5
Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 6
Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 7
Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 8
Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 9
Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 10
Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 11
Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 12
Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 13
Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 14
Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 15
Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 16
Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 17
Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
  • Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 1
  • Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 2
  • Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 3
  • Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 4
  • Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 5
  • Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 6
  • Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 7
  • Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 8
  • Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 9
  • Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 10
  • Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 11
  • Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 12
  • Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 13
  • Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 14
  • Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 15
  • Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 16
  • Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 17
  • Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743007
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
лейка
Материал
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
51х33х16
Вес, г.
450

Описание товара Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ

Пластмассовая садовая лейка 67515 объемом 8 литров — инвентарь для полива растений на дачном участке, в огороде и теплице. Для ухода за посадками не нужно подключать шланг к водопроводу — достаточно наполнить лейку водой из крана, ведра или бочки. Объема 8 литров хватит для полива участка большой площади. Обратите внимание — цвет лейки может отличаться от представленного на фото.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — лейка изготовлена из прочного пластика.
  • Бережный уход за рассадой и нежными растениями — выпуклая насадка-распылитель позволяет производить аккуратный и равномерный полив.
  • Простое очищение — насадку можно снять и промыть при необходимости.
  • Эргономичность — благодаря ручке рукоятке удобно поднимать и перемещать.

Отзывы о товаре Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
лейка
Материал
пластик
Страна производитель
Россия
Описание

Пластмассовая садовая лейка 67515 объемом 8 литров — инвентарь для полива растений на дачном участке, в огороде и теплице. Для ухода за посадками не нужно подключать шланг к водопроводу — достаточно наполнить лейку водой из крана, ведра или бочки. Объема 8 литров хватит для полива участка большой площади. Обратите внимание — цвет лейки может отличаться от представленного на фото.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — лейка изготовлена из прочного пластика.
  • Бережный уход за рассадой и нежными растениями — выпуклая насадка-распылитель позволяет производить аккуратный и равномерный полив.
  • Простое очищение — насадку можно снять и промыть при необходимости.
  • Эргономичность — благодаря ручке рукоятке удобно поднимать и перемещать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка садовая, 8 л, пластмассовая// Произведено в РФ - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 370 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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