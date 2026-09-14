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Дождеватель Palisad (654008) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дождеватель Palisad (654008)

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Дождеватель Palisad (654008) - фото 2
Дождеватель Palisad (654008) - фото 3
Дождеватель Palisad (654008) - фото 4
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Дождеватель Palisad (654008) - фото 6
Дождеватель Palisad (654008) - фото 7
Дождеватель Palisad (654008) - фото 8
Дождеватель Palisad (654008) - фото 9
Дождеватель Palisad (654008) - фото 10
Дождеватель Palisad (654008) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 1
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 2
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 3
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 4
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 5
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 6
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 7
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 8
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 9
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 10
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476165
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дождеватель Palisad (654008)
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х15х10
Вес, г.
230

Описание товара Дождеватель Palisad (654008)

Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50756 предназначен для подъема грузов массой до 5 т на высоту от 216 до 413 мм. Оптимален для машин с большим клиренсом, поставляется в пластиковом кейсе. Будет полезен автолюбителям при проведении технического обслуживания и ремонте авто в дороге или в гараже. Также домкрат подходит для полупрофессионального применения на станциях ТО.

Преимущества

  • Защита от перегрузки — при превышении допустимой массы груза 5000 кг срабатывает клапан безопасности.
  • Широкий диапазон применения — усиленный винт позволяет вручную увеличить высоту подъема на 60 мм.
  • Надежность и долговечность — станина выполнена из чугуна, корпус — из высокопрочной стали, полированный шток увеличивает срок службы домкрата.
  • Устойчивость к износу — благодаря трапециевидной резьбе увеличительный винт выдерживает многократное использование.
  • Защита от коррозии — на корпус нанесено фосфатное покрытие.
  • Разъемная резьбовая конструкция — при необходимости ремонта корпус можно снимать со станины.
  • Высококачественное всесезонное масло — домкрат безотказно работает в широком диапазоне температур (от -20 до 45 ?).
  • Простое обслуживание — заменить масло можно самостоятельно, сняв пробку заливного отверстия.
  • Эффективность — чугунная станина обеспечивает устойчивое положение домкрата, составная рукоятка позволяет проводить работы в ограниченном пространстве и компактно размещать устройство в зоне хранения.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат поставляется в прочном пластиковом кейсе с ручкой.

Отзывы о товаре Дождеватель Palisad (654008)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание

Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50756 предназначен для подъема грузов массой до 5 т на высоту от 216 до 413 мм. Оптимален для машин с большим клиренсом, поставляется в пластиковом кейсе. Будет полезен автолюбителям при проведении технического обслуживания и ремонте авто в дороге или в гараже. Также домкрат подходит для полупрофессионального применения на станциях ТО.

Преимущества

  • Защита от перегрузки — при превышении допустимой массы груза 5000 кг срабатывает клапан безопасности.
  • Широкий диапазон применения — усиленный винт позволяет вручную увеличить высоту подъема на 60 мм.
  • Надежность и долговечность — станина выполнена из чугуна, корпус — из высокопрочной стали, полированный шток увеличивает срок службы домкрата.
  • Устойчивость к износу — благодаря трапециевидной резьбе увеличительный винт выдерживает многократное использование.
  • Защита от коррозии — на корпус нанесено фосфатное покрытие.
  • Разъемная резьбовая конструкция — при необходимости ремонта корпус можно снимать со станины.
  • Высококачественное всесезонное масло — домкрат безотказно работает в широком диапазоне температур (от -20 до 45 ?).
  • Простое обслуживание — заменить масло можно самостоятельно, сняв пробку заливного отверстия.
  • Эффективность — чугунная станина обеспечивает устойчивое положение домкрата, составная рукоятка позволяет проводить работы в ограниченном пространстве и компактно размещать устройство в зоне хранения.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат поставляется в прочном пластиковом кейсе с ручкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дождеватель Palisad (654008) – стоимость товара 410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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