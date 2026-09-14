Дождеватель Palisad (654008)
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Характеристики
Описание товара Дождеватель Palisad (654008)
Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50756 предназначен для подъема грузов массой до 5 т на высоту от 216 до 413 мм. Оптимален для машин с большим клиренсом, поставляется в пластиковом кейсе. Будет полезен автолюбителям при проведении технического обслуживания и ремонте авто в дороге или в гараже. Также домкрат подходит для полупрофессионального применения на станциях ТО.
Преимущества
- Защита от перегрузки — при превышении допустимой массы груза 5000 кг срабатывает клапан безопасности.
- Широкий диапазон применения — усиленный винт позволяет вручную увеличить высоту подъема на 60 мм.
- Надежность и долговечность — станина выполнена из чугуна, корпус — из высокопрочной стали, полированный шток увеличивает срок службы домкрата.
- Устойчивость к износу — благодаря трапециевидной резьбе увеличительный винт выдерживает многократное использование.
- Защита от коррозии — на корпус нанесено фосфатное покрытие.
- Разъемная резьбовая конструкция — при необходимости ремонта корпус можно снимать со станины.
- Высококачественное всесезонное масло — домкрат безотказно работает в широком диапазоне температур (от -20 до 45 ?).
- Простое обслуживание — заменить масло можно самостоятельно, сняв пробку заливного отверстия.
- Эффективность — чугунная станина обеспечивает устойчивое положение домкрата, составная рукоятка позволяет проводить работы в ограниченном пространстве и компактно размещать устройство в зоне хранения.
- Удобное хранение и транспортировка — домкрат поставляется в прочном пластиковом кейсе с ручкой.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50756 предназначен для подъема грузов массой до 5 т на высоту от 216 до 413 мм. Оптимален для машин с большим клиренсом, поставляется в пластиковом кейсе. Будет полезен автолюбителям при проведении технического обслуживания и ремонте авто в дороге или в гараже. Также домкрат подходит для полупрофессионального применения на станциях ТО.
Преимущества
- Защита от перегрузки — при превышении допустимой массы груза 5000 кг срабатывает клапан безопасности.
- Широкий диапазон применения — усиленный винт позволяет вручную увеличить высоту подъема на 60 мм.
- Надежность и долговечность — станина выполнена из чугуна, корпус — из высокопрочной стали, полированный шток увеличивает срок службы домкрата.
- Устойчивость к износу — благодаря трапециевидной резьбе увеличительный винт выдерживает многократное использование.
- Защита от коррозии — на корпус нанесено фосфатное покрытие.
- Разъемная резьбовая конструкция — при необходимости ремонта корпус можно снимать со станины.
- Высококачественное всесезонное масло — домкрат безотказно работает в широком диапазоне температур (от -20 до 45 ?).
- Простое обслуживание — заменить масло можно самостоятельно, сняв пробку заливного отверстия.
- Эффективность — чугунная станина обеспечивает устойчивое положение домкрата, составная рукоятка позволяет проводить работы в ограниченном пространстве и компактно размещать устройство в зоне хранения.
- Удобное хранение и транспортировка — домкрат поставляется в прочном пластиковом кейсе с ручкой.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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