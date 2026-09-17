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Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65415, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65415, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2

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Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65415, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 1
Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65415, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 2
Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65415, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 3
Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65415, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 4
Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65415, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
26
Количество режимов полива
1
Площадь полива
500
  • Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65415, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 1
  • Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65415, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 2
  • Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65415, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 3
  • Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65415, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 4
  • Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65415, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745277
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65415, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
26
Количество режимов полива
1
Площадь полива
500
Форма участка полива
круг, сектор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х14х6
Вес, г.
120

Описание товара Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65415, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2

Пластиковый импульсный разбрызгиватель Palisad 65415 с регулировкой угла горизонтального распыления рассчитан на полив участков площадью до 500 м?. Максимальный радиус полива составляет 13 метров, максимальная зона полива — 360°, расход воды не превышает 8 л/мин. Разбрызгиватель помогает поддерживать водный баланс растений, экономя при этом время и силы пользователя.

Преимущества

  • Надежность и прочность — разбрызгиватель выполнен из высококачественного ABS-пластика.
  • Высокая эффективность — регулировка угла горизонтального распыления позволяет проводить полив участка по секторам.
  • Быстрая установка — заостренный наконечник надежно фиксируется в почве.
  • Универсальность — гнездо для магистрального подключения позволяет использовать устройство со всеми элементами систем полива Palisad.

Отзывы о товаре Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65415, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
26
Количество режимов полива
1
Площадь полива
500
Форма участка полива
круг, сектор
Страна производитель
Китай
Описание

Пластиковый импульсный разбрызгиватель Palisad 65415 с регулировкой угла горизонтального распыления рассчитан на полив участков площадью до 500 м?. Максимальный радиус полива составляет 13 метров, максимальная зона полива — 360°, расход воды не превышает 8 л/мин. Разбрызгиватель помогает поддерживать водный баланс растений, экономя при этом время и силы пользователя.

Преимущества

  • Надежность и прочность — разбрызгиватель выполнен из высококачественного ABS-пластика.
  • Высокая эффективность — регулировка угла горизонтального распыления позволяет проводить полив участка по секторам.
  • Быстрая установка — заостренный наконечник надежно фиксируется в почве.
  • Универсальность — гнездо для магистрального подключения позволяет использовать устройство со всеми элементами систем полива Palisad.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65415, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 370 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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