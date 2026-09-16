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GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный

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GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - фото 1
GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - фото 2
GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - фото 3
GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - фото 4
GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - фото 5
GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - фото 6
GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - фото 7
GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - фото 8
GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - фото 9
GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
  • GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - фото 1
  • GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - фото 2
  • GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - фото 3
  • GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - фото 4
  • GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - фото 5
  • GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - фото 6
  • GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - фото 7
  • GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - фото 8
  • GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - фото 9
  • GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706566
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х4
Вес, г.
50

Описание товара GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный

Соединитель универсальный, быстросъёмный с автостопом TU-A 1/2-3/4 Grinda 8-426227_z02 имеет трехсторонний зажимной механизм, который обеспечивает мгновенное и надежное соединение шланга диаметром 1/2” или 3/4” с поливочной насадкой, адаптером, переходником или тройником. Уплотнительные кольца устойчивы к температурным и химическим воздействиям, благодаря тому, что изготовлены из резины повышенной эластичности. Производится из легкого ударопрочного пластика.

Отзывы о товаре GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Страна производитель
Китай
Описание
Соединитель универсальный, быстросъёмный с автостопом TU-A 1/2-3/4 Grinda 8-426227_z02 имеет трехсторонний зажимной механизм, который обеспечивает мгновенное и надежное соединение шланга диаметром 1/2” или 3/4” с поливочной насадкой, адаптером, переходником или тройником. Уплотнительные кольца устойчивы к температурным и химическим воздействиям, благодаря тому, что изготовлены из резины повышенной эластичности. Производится из легкого ударопрочного пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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