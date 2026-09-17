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Муфта ремонтная PALISAD 65889, 3/4", двухкомпонентная, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Муфта ремонтная PALISAD 65889, 3/4", двухкомпонентная, LUXE

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Муфта ремонтная PALISAD 65889, 3/4&quot;, двухкомпонентная, LUXE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Тип фитинга
муфта переходная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745104
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Муфта ремонтная PALISAD 65889, 3/4", двухкомпонентная, LUXE
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
муфта
Материал
пластик
Тип фитинга
муфта переходная
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
12.5
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
50

Описание товара Муфта ремонтная PALISAD 65889, 3/4", двухкомпонентная, LUXE

Ремонтная муфта Palisad Luxe в двухкомпонентном корпусе позволяет соединить шланги диаметром 3/4". Благодаря ей можно отремонтировать поврежденный шланг, а не приобретать новый. Также с помощью муфты можно удлинить поливочную линию.

Отзывы о товаре Муфта ремонтная PALISAD 65889, 3/4", двухкомпонентная, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
муфта
Материал
пластик
Тип фитинга
муфта переходная
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
12.5
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Описание
Ремонтная муфта Palisad Luxe в двухкомпонентном корпусе позволяет соединить шланги диаметром 3/4". Благодаря ей можно отремонтировать поврежденный шланг, а не приобретать новый. Также с помощью муфты можно удлинить поливочную линию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Муфта ремонтная PALISAD 65889, 3/4", двухкомпонентная, LUXE - этот товар вы можете купить по цене 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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