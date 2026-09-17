Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л
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Характеристики
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
345
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Объем, л
65
Грузоподъемность, кг
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб.
В наличии
Код товара: 745057
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Загружаем...
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2 190 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
345
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Объем, л
65
Грузоподъемность, кг
90
Высота, см
58000
Ширина, см
68
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.26х0.68х0.3
Вес, кг.
7.26
Описание товара Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л
Садовая облегченная тачка Сибртех 689615 с кузовом объемом 65 л служит для транспортировки легких грузов во время садовых и сельскохозяйственных работ. С ее помощью можно привести в порядок территорию и убрать листья, собрать урожай и выполнить другие работы на загородном участке.
Преимущества
- Надежная конструкция — стальная рама состоит из труб диаметром 25 мм и толщиной 0,5 мм, кузов с закругленными бортами устойчив к деформации.
- Коррозионная стойкость — кузов оцинкован, рама покрыта порошковой эмалью.
- Маневренность — тачку с одним пневматическим колесом легко разворачивать.
- Мобильность —благодаря небольшому весу 7 кг и колесу на двух шариковых подшипниках даже нагруженную тачку легко перемещать.
- Ремонтопригодность — изношенное колесо можно заменить, совместимые артикулы 68971, 68973, 68975, 68940, 68943.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
СИБРТЕХ
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
345
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Объем, л
65
Грузоподъемность, кг
90
Высота, см
58000
Ширина, см
68
Страна производитель
Китай
Садовая облегченная тачка Сибртех 689615 с кузовом объемом 65 л служит для транспортировки легких грузов во время садовых и сельскохозяйственных работ. С ее помощью можно привести в порядок территорию и убрать листья, собрать урожай и выполнить другие работы на загородном участке.
Преимущества
- Надежная конструкция — стальная рама состоит из труб диаметром 25 мм и толщиной 0,5 мм, кузов с закругленными бортами устойчив к деформации.
- Коррозионная стойкость — кузов оцинкован, рама покрыта порошковой эмалью.
- Маневренность — тачку с одним пневматическим колесом легко разворачивать.
- Мобильность —благодаря небольшому весу 7 кг и колесу на двух шариковых подшипниках даже нагруженную тачку легко перемещать.
- Ремонтопригодность — изношенное колесо можно заменить, совместимые артикулы 68971, 68973, 68975, 68940, 68943.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Тачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 л - по цене 2190 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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