Тачка садово-строительная одноколесная ЗУБР Т-11, 90 л, 160 кг, (39962)
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Характеристики
Описание товара Тачка садово-строительная одноколесная ЗУБР Т-11, 90 л, 160 кг, (39962)
Садовая тачка ЗУБР — это надежное и практичное решение для вашего сада или строительной площадки. Благодаря прочной конструкции и устойчивым материалам, эта тачка станет незаменимым помощником в транспортировке различных грузов. С характеристиками, которые впечатляют, эта тачка предлагает: - **Вес**: 11,25 кг, что обеспечивает баланс между легкостью и прочностью. - **Высота**: 58 см, идеально подходит для удобного управления. - **Диаметр колеса**: 360 мм, что облегчает передвижение по участку. - **Объем кузова**: 90 литров, позволяющий перевозить значительный объем материалов. - **Ширина**: 90 см, обеспечивая устойчивость даже на неровной поверхности. - **Грузоподъемность**: 160 кг, что позволяет справляться с тяжелыми задачами. - **Материал кузова**: оцинкованная сталь, устойчивая к коррозии и механическим повреждениям. - **Тип ручки**: прямой хват для удобного управления и минимизации нагрузки на руки. - **Тип колес**: пневматические, которые обеспечивают мягкость хода и амортизацию ударов. Созданная российским брендом ЗУБР, эта садовая тачка гарантирует долговечность и высокую производительность на долгие годы. Независимо от того, нужно ли перевозить землю, песок или строительные материалы, эта тачка станет вашим верным союзником в любой работе.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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