Тачка садовая одноколесная MIRAX MX-1, 65 л, 90 кг, (39900)
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Характеристики
Описание товара Тачка садовая одноколесная MIRAX MX-1, 65 л, 90 кг, (39900)
Садовая тачка MIRAX — это идеальный помощник для выполнения различных задач в саду и на участке. Изготовленная в России, она сочетает в себе прочность, удобство и надежность, что делает её незаменимой для ухода за садовыми угодьями. Компактные размеры с высотой 21 см и шириной 60 см позволяют легко маневрировать среди клумб и узких дорожек. Кузов из оцинкованной стали гарантирует защиту от коррозии и длительный срок службы, а пневматические колёса диаметром 330 мм обеспечивают плавный ход и амортизацию на любых типах поверхности. С грузоподъемностью до 90 кг и объёмом 65 литров, эта тачка справится с транспортировкой как лёгких, так и более тяжёлых грузов. Вес всего 6,575 кг и удобные ручки с прямым хватом делают эксплуатацию тачки комфортной и неутомительной даже в течение длительного времени. Выбирая садовую тачку MIRAX, вы получаете качественное изделие от надежного бренда, сочетающее в себе современные технологии и продуманный дизайн.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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