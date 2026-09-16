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Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-200, 110 л, 220 кг, Профессионал (39903) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-200, 110 л, 220 кг, Профессионал (39903)

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Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-200, 110 л, 220 кг, Профессионал (39903) - фото 1
Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-200, 110 л, 220 кг, Профессионал (39903) - фото 2
Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-200, 110 л, 220 кг, Профессионал (39903) - фото 3
Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-200, 110 л, 220 кг, Профессионал (39903) - фото 4
Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-200, 110 л, 220 кг, Профессионал (39903) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
литая резина
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Грузоподъемность, кг
220
  • Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-200, 110 л, 220 кг, Профессионал (39903) - фото 1
  • Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-200, 110 л, 220 кг, Профессионал (39903) - фото 2
  • Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-200, 110 л, 220 кг, Профессионал (39903) - фото 3
  • Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-200, 110 л, 220 кг, Профессионал (39903) - фото 4
  • Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-200, 110 л, 220 кг, Профессионал (39903) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 260 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729969
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-200, 110 л, 220 кг, Профессионал (39903)
5 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
литая резина
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Грузоподъемность, кг
220
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.3х0.6х0.5
Вес, кг.
12.54

Описание товара Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-200, 110 л, 220 кг, Профессионал (39903)

Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-200, 110 л, 220 кг, Профессионал (39903)

Отзывы о товаре Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-200, 110 л, 220 кг, Профессионал (39903)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
литая резина
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Грузоподъемность, кг
220
Страна производитель
Россия
Описание
Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-200, 110 л, 220 кг, Профессионал (39903)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-200, 110 л, 220 кг, Профессионал (39903) - этот товар вы можете купить по цене 5260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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