Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905)
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Характеристики
Описание товара Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905)
Садовая тачка СИБИН — надежный помощник для вашего сада и огорода. Эта прочная и одновременно легкая конструкция весом 11,61 кг обеспечивает удобное перемещение грузов с минимальными усилиями. Высота тачки составляет 56 см, а ее ширина — 77 см, что позволяет комфортно работать даже на ограниченном пространстве. Тачка оснащена качественными пневматическими колесами диаметром 360 мм, что гарантирует плавный ход даже на неровных поверхностях. Посадочный диаметр колеса составляет 30 мм, обеспечивая надежную фиксацию и легкую замену при необходимости. Кузов выполнен из прочной стали и имеет внушительный объем в 100 литров, что позволяет перевозить большое количество материалов за один раз. Грузоподъемность достигает 200 кг, что делает эту тачку идеальным выбором для интенсивных работ в саду. Прямой хват рукояток обеспечивает уверенность и комфорт в процессе эксплуатации. Садовая тачка СИБИН, сделанная в России, сочетает в себе качество и долговечность, что делает ее отличным выбором для частного и профессионального использования.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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