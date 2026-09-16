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Тачка строительная двухколесная ЗУБР Т-22, 110 л, 200 кг, (39950) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тачка строительная двухколесная ЗУБР Т-22, 110 л, 200 кг, (39950)

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Тачка строительная двухколесная ЗУБР Т-22, 110 л, 200 кг, (39950) - фото 1
Тачка строительная двухколесная ЗУБР Т-22, 110 л, 200 кг, (39950) - фото 2
Тачка строительная двухколесная ЗУБР Т-22, 110 л, 200 кг, (39950) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
25
Грузоподъемность, кг
200
  • Тачка строительная двухколесная ЗУБР Т-22, 110 л, 200 кг, (39950) - фото 1
  • Тачка строительная двухколесная ЗУБР Т-22, 110 л, 200 кг, (39950) - фото 2
  • Тачка строительная двухколесная ЗУБР Т-22, 110 л, 200 кг, (39950) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729970
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тачка строительная двухколесная ЗУБР Т-22, 110 л, 200 кг, (39950)
4 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
25
Грузоподъемность, кг
200
Высота, см
58
Ширина, см
90
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1х0.58х0.3
Вес, кг.
12.8

Описание товара Тачка строительная двухколесная ЗУБР Т-22, 110 л, 200 кг, (39950)

Тачка строительная двухколесная ЗУБР Т-22, 110 л, 200 кг, (39950)

Отзывы о товаре Тачка строительная двухколесная ЗУБР Т-22, 110 л, 200 кг, (39950)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
25
Грузоподъемность, кг
200
Высота, см
58
Ширина, см
90
Страна производитель
Россия
Описание
Тачка строительная двухколесная ЗУБР Т-22, 110 л, 200 кг, (39950)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тачка строительная двухколесная ЗУБР Т-22, 110 л, 200 кг, (39950) - купить по цене 4590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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