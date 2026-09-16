Тачка строительная двухколесная ЗУБР Т-22, 110 л, 200 кг, (39950)
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Характеристики
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
25
Грузоподъемность, кг
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб.
В наличии
Код товара: 729970
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 590 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
25
Грузоподъемность, кг
200
Высота, см
58
Ширина, см
90
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1х0.58х0.3
Вес, кг.
12.8
Описание товара Тачка строительная двухколесная ЗУБР Т-22, 110 л, 200 кг, (39950)
Тачка строительная двухколесная ЗУБР Т-22, 110 л, 200 кг, (39950)
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Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
25
Грузоподъемность, кг
200
Высота, см
58
Ширина, см
90
Страна производитель
Россия
Тачка строительная двухколесная ЗУБР Т-22, 110 л, 200 кг, (39950)
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Тачка строительная двухколесная ЗУБР Т-22, 110 л, 200 кг, (39950) - купить по цене 4590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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