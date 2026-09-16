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Тачка садовая одноколесная ЗУБР ПТ-100, 90 л, 180 кг, Профессионал (39901) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тачка садовая одноколесная ЗУБР ПТ-100, 90 л, 180 кг, Профессионал (39901)

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Тачка садовая одноколесная ЗУБР ПТ-100, 90 л, 180 кг, Профессионал (39901) - фото 1
Тачка садовая одноколесная ЗУБР ПТ-100, 90 л, 180 кг, Профессионал (39901) - фото 2
Тачка садовая одноколесная ЗУБР ПТ-100, 90 л, 180 кг, Профессионал (39901) - фото 3
Тачка садовая одноколесная ЗУБР ПТ-100, 90 л, 180 кг, Профессионал (39901) - фото 4
Тачка садовая одноколесная ЗУБР ПТ-100, 90 л, 180 кг, Профессионал (39901) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
350
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Грузоподъемность, кг
180
  • Тачка садовая одноколесная ЗУБР ПТ-100, 90 л, 180 кг, Профессионал (39901) - фото 1
  • Тачка садовая одноколесная ЗУБР ПТ-100, 90 л, 180 кг, Профессионал (39901) - фото 2
  • Тачка садовая одноколесная ЗУБР ПТ-100, 90 л, 180 кг, Профессионал (39901) - фото 3
  • Тачка садовая одноколесная ЗУБР ПТ-100, 90 л, 180 кг, Профессионал (39901) - фото 4
  • Тачка садовая одноколесная ЗУБР ПТ-100, 90 л, 180 кг, Профессионал (39901) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729971
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тачка садовая одноколесная ЗУБР ПТ-100, 90 л, 180 кг, Профессионал (39901)
4 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
350
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Грузоподъемность, кг
180
Высота, см
48
Ширина, см
57
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.15х0.7х0.15
Вес, кг.
12

Описание товара Тачка садовая одноколесная ЗУБР ПТ-100, 90 л, 180 кг, Профессионал (39901)

Тачка ЗУБР 39901_z01, применяется для транспортировки различных грузов во время проведения строительных и садовых работ. Отличается прочной конструкцией, большой грузоподъемностью, хорошей маневренностью и долговечностью. Стальная рама из цельногнутой трубы диаметром 28 мм поддерживает кузов снизу и обеспечивает высокую грузоподъемность тачки. Две фронтальные подпорки надежно поддерживают кузов тачки спереди, обеспечивая его сохранность при перевалке тяжелых грузов. Опора из стальной трубы диаметром 25 мм надежно поддерживает кузов тачки, обеспечивая высокую грузоподъемность. Полиуретановое колесо диаметром 350 мм, со стальным ободом и на стальных подшипниках, обеспечивает повышенный ресурс и надежность эксплуатацией даже при минусовых температурах.

Отзывы о товаре Тачка садовая одноколесная ЗУБР ПТ-100, 90 л, 180 кг, Профессионал (39901)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
350
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Грузоподъемность, кг
180
Высота, см
48
Ширина, см
57
Страна производитель
Россия
Описание
Тачка ЗУБР 39901_z01, применяется для транспортировки различных грузов во время проведения строительных и садовых работ. Отличается прочной конструкцией, большой грузоподъемностью, хорошей маневренностью и долговечностью. Стальная рама из цельногнутой трубы диаметром 28 мм поддерживает кузов снизу и обеспечивает высокую грузоподъемность тачки. Две фронтальные подпорки надежно поддерживают кузов тачки спереди, обеспечивая его сохранность при перевалке тяжелых грузов. Опора из стальной трубы диаметром 25 мм надежно поддерживает кузов тачки, обеспечивая высокую грузоподъемность. Полиуретановое колесо диаметром 350 мм, со стальным ободом и на стальных подшипниках, обеспечивает повышенный ресурс и надежность эксплуатацией даже при минусовых температурах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тачка садовая одноколесная ЗУБР ПТ-100, 90 л, 180 кг, Профессионал (39901) - по цене 4540 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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