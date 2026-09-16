Тачка садовая одноколесная ЗУБР ПТ-100, 90 л, 180 кг, Профессионал (39901)
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Характеристики
Описание товара Тачка садовая одноколесная ЗУБР ПТ-100, 90 л, 180 кг, Профессионал (39901)
Тачка ЗУБР 39901_z01, применяется для транспортировки различных грузов во время проведения строительных и садовых работ. Отличается прочной конструкцией, большой грузоподъемностью, хорошей маневренностью и долговечностью. Стальная рама из цельногнутой трубы диаметром 28 мм поддерживает кузов снизу и обеспечивает высокую грузоподъемность тачки. Две фронтальные подпорки надежно поддерживают кузов тачки спереди, обеспечивая его сохранность при перевалке тяжелых грузов. Опора из стальной трубы диаметром 25 мм надежно поддерживает кузов тачки, обеспечивая высокую грузоподъемность. Полиуретановое колесо диаметром 350 мм, со стальным ободом и на стальных подшипниках, обеспечивает повышенный ресурс и надежность эксплуатацией даже при минусовых температурах.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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