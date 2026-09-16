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Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-350, 130 л, 280 кг, Профессионал (39913) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-350, 130 л, 280 кг, Профессионал (39913)

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Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-350, 130 л, 280 кг, Профессионал (39913) - фото 1
Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-350, 130 л, 280 кг, Профессионал (39913) - фото 2
Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-350, 130 л, 280 кг, Профессионал (39913) - фото 3
Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-350, 130 л, 280 кг, Профессионал (39913) - фото 4
Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-350, 130 л, 280 кг, Профессионал (39913) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
20
Грузоподъемность, кг
280
  • Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-350, 130 л, 280 кг, Профессионал (39913) - фото 1
  • Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-350, 130 л, 280 кг, Профессионал (39913) - фото 2
  • Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-350, 130 л, 280 кг, Профессионал (39913) - фото 3
  • Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-350, 130 л, 280 кг, Профессионал (39913) - фото 4
  • Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-350, 130 л, 280 кг, Профессионал (39913) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729968
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-350, 130 л, 280 кг, Профессионал (39913)
5 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
20
Грузоподъемность, кг
280
Размеры в упаковке, м
1.05х0.7х0.24
Вес, кг.
16

Описание товара Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-350, 130 л, 280 кг, Профессионал (39913)

Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-350, 130 л, 280 кг, Профессионал (39913)

Отзывы о товаре Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-350, 130 л, 280 кг, Профессионал (39913)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
20
Грузоподъемность, кг
280
Описание
Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-350, 130 л, 280 кг, Профессионал (39913)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-350, 130 л, 280 кг, Профессионал (39913) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5890 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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