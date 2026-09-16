Тачка садовая двухколесная СИБИН СТ-21, 65 л, 100 кг, (39909)
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Характеристики
Описание товара Тачка садовая двухколесная СИБИН СТ-21, 65 л, 100 кг, (39909)
Садовая тачка СИБИН — это надежный и функциональный инструмент, необходимый для работы в саду, огороде или на строительной площадке. Данная модель сочетает в себе прочность и удобство в использовании. Характеристики тачки включают: - **Вес**: 9,743 кг, что позволяет легко маневрировать с ней без лишнего усилия. - **Диаметр колеса**: 360 мм, обеспечивая плавность и удобство движения даже на неровной поверхности. - **Ширина**: 60 см, что делает ее достаточно компактной для работы в узких пространствах. - **Грузоподъемность**: до 100 кг, идеально подходит для перевозки даже самых тяжелых материалов. - **Материал кузова**: оцинкованная сталь, обеспечивающая долговечность и устойчивость к коррозии. - **Страна производитель**: Россия, что гарантирует высокое качество и надежность. - **Бренд**: Сибин, известный своими долговечными и практичными инструментами. - **Тип**: стандартная тачка с удобным дизайном. - **Тип ручки**: прямой хват, для комфортного удержания и управления. - **Тип колес**: пневматические, способствующие амортизации и легкому маневрированию. - **Объем**: 65 литров, позволяющий перевозить большое количество материалов за один раз. Эта садовая тачка станет вашим незаменимым помощником в любых бытовых и хозяйственных делах, демонстрируя превосходные рабочие характеристики и долгий срок службы.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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