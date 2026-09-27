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Ключ свечной карданный Sparta 138305, 16 мм, с шарниром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ключ свечной карданный Sparta 138305, 16 мм, с шарниром

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Ключ свечной карданный Sparta 138305, 16 мм, с шарниром - фото 1
Ключ свечной карданный Sparta 138305, 16 мм, с шарниром - фото 2
Ключ свечной карданный Sparta 138305, 16 мм, с шарниром - фото 3
Ключ свечной карданный Sparta 138305, 16 мм, с шарниром - фото 4
Ключ свечной карданный Sparta 138305, 16 мм, с шарниром - фото 5
Ключ свечной карданный Sparta 138305, 16 мм, с шарниром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Комплектация
Ключ свечной - 1 шт
  • Ключ свечной карданный Sparta 138305, 16 мм, с шарниром - фото 1
  • Ключ свечной карданный Sparta 138305, 16 мм, с шарниром - фото 2
  • Ключ свечной карданный Sparta 138305, 16 мм, с шарниром - фото 3
  • Ключ свечной карданный Sparta 138305, 16 мм, с шарниром - фото 4
  • Ключ свечной карданный Sparta 138305, 16 мм, с шарниром - фото 5
  • Ключ свечной карданный Sparta 138305, 16 мм, с шарниром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744556
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ключ свечной карданный Sparta 138305, 16 мм, с шарниром
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Комплектация
Ключ свечной - 1 шт
Тип бит
свечной карданный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х1
Вес, г.
200

Описание товара Ключ свечной карданный Sparta 138305, 16 мм, с шарниром

Свечной ключ с шарниром Sparta 138305, 16 мм, предназначен для замены автомобильных свечей зажигания. Он пригодится автолюбителям для самостоятельного ремонта авто и работникам СТО. Ключ легко проникает в труднодоступные места благодаря наличию двойного шарнира. Свеча не выпадает из ключа за счет встроенного резинового кольца.

Преимущества

  • Ключ изготовлен из углеродистой стали 45, которая обеспечивает его прочность и стойкость к механическим нагрузкам.
  • Двойной шарнир позволяет менять угол наклона ключа и увеличивать плечо вращения при необходимости.
  • Защитное цинковое покрытие предотвращает появление ржавчины на поверхности ключа.
  • Т-образная рукоятка удобно ложится в руку и повышает комфорт работы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ключ свечной карданный Sparta 138305, 16 мм, с шарниром




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Характеристики
Бренд
Sparta
Комплектация
Ключ свечной - 1 шт
Тип бит
свечной карданный
Страна производитель
Китай
Описание

Свечной ключ с шарниром Sparta 138305, 16 мм, предназначен для замены автомобильных свечей зажигания. Он пригодится автолюбителям для самостоятельного ремонта авто и работникам СТО. Ключ легко проникает в труднодоступные места благодаря наличию двойного шарнира. Свеча не выпадает из ключа за счет встроенного резинового кольца.

Преимущества

  • Ключ изготовлен из углеродистой стали 45, которая обеспечивает его прочность и стойкость к механическим нагрузкам.
  • Двойной шарнир позволяет менять угол наклона ключа и увеличивать плечо вращения при необходимости.
  • Защитное цинковое покрытие предотвращает появление ржавчины на поверхности ключа.
  • Т-образная рукоятка удобно ложится в руку и повышает комфорт работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ключ свечной карданный Sparta 138305, 16 мм, с шарниром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 350 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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