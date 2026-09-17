Отвертка GROSS 12149, PH3x150 мм, S2, 3к ручка
Оригинальный товар
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Характеристики
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
РН3
Комплектация
Отвертка РН3 х 150 мм - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб.
В наличии
Код товара: 744479
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Загружаем...
470 руб.
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Характеристики
Бренд
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
S2
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
РН3
Комплектация
Отвертка РН3 х 150 мм - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
31х7х5
Вес, г.
200
Описание товара Отвертка GROSS 12149, PH3x150 мм, S2, 3к ручка
Отвертка Gross 12149, PH3 x 150 мм, из стали S2, с трехкомпонентной рукояткой, применяется при необходимости монтажа и демонтажа крепежных элементов типа Phillips «крест». Пригодится на строительной площадке или дома во время ремонта. Отверткой можно работать в углублениях благодаря стержню длиной 150 мм. Инструмент подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочая часть выполнена из японской легированной стали S2, закаленной до необходимой твердости.
- Улучшенное сцепление с крепежом — фосфатированный шлиц с лазерными насечками не проскальзывает и не допускает слизывание граней.
- Намагниченное жало — шлиц надежно фиксируется в головке крепежа, и его не нужно придерживать рукой.
- Расширенный функционал — дополнительный шестигранник под ключ позволяет увеличить прилагаемое усилие без риска поломки отвертки.
- Быстрый поиск нужного инструмента — на затыльнике рукоятки и стержне обозначены тип шлица и длина стержня.
- Эргономичность — трехкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный хват и способствует снижению усталости в руках.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
S2
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
РН3
Комплектация
Отвертка РН3 х 150 мм - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Отвертка Gross 12149, PH3 x 150 мм, из стали S2, с трехкомпонентной рукояткой, применяется при необходимости монтажа и демонтажа крепежных элементов типа Phillips «крест». Пригодится на строительной площадке или дома во время ремонта. Отверткой можно работать в углублениях благодаря стержню длиной 150 мм. Инструмент подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочая часть выполнена из японской легированной стали S2, закаленной до необходимой твердости.
- Улучшенное сцепление с крепежом — фосфатированный шлиц с лазерными насечками не проскальзывает и не допускает слизывание граней.
- Намагниченное жало — шлиц надежно фиксируется в головке крепежа, и его не нужно придерживать рукой.
- Расширенный функционал — дополнительный шестигранник под ключ позволяет увеличить прилагаемое усилие без риска поломки отвертки.
- Быстрый поиск нужного инструмента — на затыльнике рукоятки и стержне обозначены тип шлица и длина стержня.
- Эргономичность — трехкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный хват и способствует снижению усталости в руках.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отвертка GROSS 12149, PH3x150 мм, S2, 3к ручка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 470 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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