Отвертка Kraftool 250084-3-150
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Отвертка
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
РН3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
В наличии
Код товара: 348085
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отвертка
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Диэлектрическая
да
Материал стержня
хромомолибденованадиевая сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
РН3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х7х3
Вес, г.
121
Описание товара Отвертка Kraftool 250084-3-150
Отвертка Kraftool 250084-3-150 Предназначена для профессионального использования. Отличается высоким качеством. Рукоятка удобно лежит в ладони, не выскальзывает и способствует комфортной работе. Жало и стержень выполнены из высококачественной стали, прочной и надежной.
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Бренд
Тип товара
Отвертка
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Диэлектрическая
да
Материал стержня
хромомолибденованадиевая сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
РН3
Страна производитель
Китай
Отвертка Kraftool 250084-3-150 Предназначена для профессионального использования. Отличается высоким качеством. Рукоятка удобно лежит в ладони, не выскальзывает и способствует комфортной работе. Жало и стержень выполнены из высококачественной стали, прочной и надежной.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отвертка Kraftool 250084-3-150 – стоимость товара 540 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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