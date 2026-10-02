Top.Mail.Ru
Отвертка Kraftool 250084-3-150 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Отвертка Kraftool 250084-3-150

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Отвертка Kraftool 250084-3-150 - фото 1
Отвертка Kraftool 250084-3-150 - фото 2
Отвертка Kraftool 250084-3-150 - фото 3
Отвертка Kraftool 250084-3-150 - фото 4
Отвертка Kraftool 250084-3-150 - фото 5
Отвертка Kraftool 250084-3-150 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
РН3
  • Отвертка Kraftool 250084-3-150 - фото 1
  • Отвертка Kraftool 250084-3-150 - фото 2
  • Отвертка Kraftool 250084-3-150 - фото 3
  • Отвертка Kraftool 250084-3-150 - фото 4
  • Отвертка Kraftool 250084-3-150 - фото 5
  • Отвертка Kraftool 250084-3-150 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348085
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка Kraftool 250084-3-150
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Отвертка
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Диэлектрическая
да
Материал стержня
хромомолибденованадиевая сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
РН3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х7х3
Вес, г.
121

Описание товара Отвертка Kraftool 250084-3-150

Отвертка Kraftool 250084-3-150 Предназначена для профессионального использования. Отличается высоким качеством. Рукоятка удобно лежит в ладони, не выскальзывает и способствует комфортной работе. Жало и стержень выполнены из высококачественной стали, прочной и надежной.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка Kraftool 250084-3-150




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Отвертка
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Диэлектрическая
да
Материал стержня
хромомолибденованадиевая сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
РН3
Страна производитель
Китай
Описание
Отвертка Kraftool 250084-3-150 Предназначена для профессионального использования. Отличается высоким качеством. Рукоятка удобно лежит в ладони, не выскальзывает и способствует комфортной работе. Жало и стержень выполнены из высококачественной стали, прочной и надежной.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка Kraftool 250084-3-150 – стоимость товара 540 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...