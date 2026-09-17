Бокорезы DENZEL 17782, 180 мм, трехкомпонентные рукоятки
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Бокорезы DENZEL 17782, 180 мм, трехкомпонентные рукоятки
Бокорезы Denzel 17782 длиной 180 мм, с трехкомпонентными рукоятками, предназначены для разрезания кабелей из алюминия и меди, а также проволоки и стяжек. Максимальный диаметр перерезаемой мягкой проволоки (алюминиевой, медной, с пределом прочности 220 Н/мм2) составляет 7 мм, проволоки средней жесткости и гвоздей (750 Н/мм2) — 4 мм, жесткой (1800 Н/мм2) — 2,5 мм. Бокорезы используются для проведения слесарных и монтажных работ. Шарнир смещен к режущим кромкам, что позволяет сэкономить 20% усилий и максимально эффективно решать поставленные задачи.
Преимущества
- Надежность — рабочие части из стали C60 и прочный шарнирный механизм устойчивы к механическим воздействиям.
- Высокая эффективность — режущие кромки закалены до твердости 59-63 HRC, поэтому бокорезы справляются с твердыми материалами без риска поломки.
- Прочность — внешние ребра жесткости увеличивают деформационную стойкость рабочих частей.
- Защита от ржавчины — на рабочие поверхности нанесено полимерное покрытие Titan finish.
- Удобное использование — инструмент снабжен дополнительными ребрами для удерживания ПВХ-кабеля.
- Дополнительные возможности — на внутренней поверхности рукояток имеются скобы, позволяющие установить клипсу для подвешивания.
- Эргономичность — трехкомпонентные рукоятки удобно ложатся в руку, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
- Продуманная упаковка — бокорезы поставляются с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.
- Гарантия 5 лет — высокое качество инструмента подтверждено производителем.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитБокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитДиэлектрический кабелерез Kraftool KS-20V 23333-20V, 1000 В, 200...
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитКомпактный цельнокованый болторез Kraftool X-BOLT 23283, 200 мм
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитБокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax
-
В наличииЦена 2 420 руб.605 руб. в СплитКабелерез ЗУБР НК-30 23341-60_z01, 600 мм, диаметр 30 мм
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитБокорезы Kraftool 22018-5-16 KarbMax
-
В наличииЦена 2 580 руб.645 руб. в СплитДиэлектрический кабелерез Kraftool KSF-25V 23334-25V, 1000 В, 25...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитСкладной болторез Stayer 2331-060, 600 мм
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитБокорезы усиленные DENZEL 17783, 180 мм, трехкомпонентные рукоят...
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитКабельные ножницы Kraftool RC-11 K 22696-3, 3 в 1
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитБолторез ЗУБР 23313-075, 750 мм
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитБокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трех...
Бокорезы Denzel 17782 длиной 180 мм, с трехкомпонентными рукоятками, предназначены для разрезания кабелей из алюминия и меди, а также проволоки и стяжек. Максимальный диаметр перерезаемой мягкой проволоки (алюминиевой, медной, с пределом прочности 220 Н/мм2) составляет 7 мм, проволоки средней жесткости и гвоздей (750 Н/мм2) — 4 мм, жесткой (1800 Н/мм2) — 2,5 мм. Бокорезы используются для проведения слесарных и монтажных работ. Шарнир смещен к режущим кромкам, что позволяет сэкономить 20% усилий и максимально эффективно решать поставленные задачи.
Преимущества
- Надежность — рабочие части из стали C60 и прочный шарнирный механизм устойчивы к механическим воздействиям.
- Высокая эффективность — режущие кромки закалены до твердости 59-63 HRC, поэтому бокорезы справляются с твердыми материалами без риска поломки.
- Прочность — внешние ребра жесткости увеличивают деформационную стойкость рабочих частей.
- Защита от ржавчины — на рабочие поверхности нанесено полимерное покрытие Titan finish.
- Удобное использование — инструмент снабжен дополнительными ребрами для удерживания ПВХ-кабеля.
- Дополнительные возможности — на внутренней поверхности рукояток имеются скобы, позволяющие установить клипсу для подвешивания.
- Эргономичность — трехкомпонентные рукоятки удобно ложатся в руку, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
- Продуманная упаковка — бокорезы поставляются с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.
- Гарантия 5 лет — высокое качество инструмента подтверждено производителем.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Бокорезы DENZEL 17782, 180 мм, трехкомпонентные рукоятки