Top.Mail.Ru
Бокорезы Kraftool 22018-5-16 KarbMax купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бокорезы Kraftool 22018-5-16 KarbMax

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бокорезы Kraftool 22018-5-16 KarbMax - фото 1
Бокорезы Kraftool 22018-5-16 KarbMax - фото 2
Бокорезы Kraftool 22018-5-16 KarbMax - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы Kraftool 22018-5-16 KarbMax - фото 1
  • Бокорезы Kraftool 22018-5-16 KarbMax - фото 2
  • Бокорезы Kraftool 22018-5-16 KarbMax - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346935
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бокорезы Kraftool 22018-5-16 KarbMax
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Бокорезы
Материал губок
инструментальная сталь
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х9х2
Вес, г.
120

Описание товара Бокорезы Kraftool 22018-5-16 KarbMax

Бокорезы KRAFTOOL 22018-5-16 KarbMax с твердосплавными вставками, 160мм - Изготовлены из высококачественной инструментальной стали S58C - Твердосплавные режущие вставки из карбида вольфрама увеличивают ресурс инструмента - Режущие кромки чистого реза для обрезки проводов под пайку и демонтажа электронных компонентов - Режущая способность: рояльная проволока (HRC 42) o 1 мм, мягкая проволока o 1,6 мм - Оксидированное покрытие с полировкой защищает от коррозии и увеличивает срок службы инструмента - Шарнирное соединение с повышенной износостойкостью - Маслобензостойкие рукоятки



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Бокорезы Kraftool 22018-5-16 KarbMax




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Бокорезы
Материал губок
инструментальная сталь
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Описание
Бокорезы KRAFTOOL 22018-5-16 KarbMax с твердосплавными вставками, 160мм - Изготовлены из высококачественной инструментальной стали S58C - Твердосплавные режущие вставки из карбида вольфрама увеличивают ресурс инструмента - Режущие кромки чистого реза для обрезки проводов под пайку и демонтажа электронных компонентов - Режущая способность: рояльная проволока (HRC 42) o 1 мм, мягкая проволока o 1,6 мм - Оксидированное покрытие с полировкой защищает от коррозии и увеличивает срок службы инструмента - Шарнирное соединение с повышенной износостойкостью - Маслобензостойкие рукоятки


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы Kraftool 22018-5-16 KarbMax - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...