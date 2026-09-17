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Складной болторез Stayer 2331-060, 600 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Складной болторез Stayer 2331-060, 600 мм

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Складной болторез Stayer 2331-060, 600 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742218
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Складной болторез Stayer 2331-060, 600 мм
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
желтый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
20
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х23х17
Вес, кг.
3.16

Описание товара Складной болторез Stayer 2331-060, 600 мм

Кусачки и бокорезы Stayer с внушительной длиной 600 мм — это настоящий тяжеловес для работы с крупными задачами. Массивные губки из прочнейшей стали CrV без труда перекусывают прутки до 20 мм в диаметре, делая инструмент отличным выбором для резки толстого металла. Рычажная конструкция минимизирует ваши усилия, а эргономичные, двухкомпонентные рукоятки с желтым покрытием обеспечивают уверенный хват. Диагональный и боковой тип режущей части делает этот инструмент универсальным помощником для профессионального использования там, где нужна мощь и надежность.



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Отзывы о товаре Складной болторез Stayer 2331-060, 600 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
желтый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
20
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Описание
Кусачки и бокорезы Stayer с внушительной длиной 600 мм — это настоящий тяжеловес для работы с крупными задачами. Массивные губки из прочнейшей стали CrV без труда перекусывают прутки до 20 мм в диаметре, делая инструмент отличным выбором для резки толстого металла. Рычажная конструкция минимизирует ваши усилия, а эргономичные, двухкомпонентные рукоятки с желтым покрытием обеспечивают уверенный хват. Диагональный и боковой тип режущей части делает этот инструмент универсальным помощником для профессионального использования там, где нужна мощь и надежность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Складной болторез Stayer 2331-060, 600 мм – стоимость товара 2620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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