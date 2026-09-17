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Диэлектрический кабелерез Kraftool KSF-25V 23334-25V, 1000 В, 250 мм, диаметр 13 мм, VDE, усиленный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диэлектрический кабелерез Kraftool KSF-25V 23334-25V, 1000 В, 250 мм, диаметр 13 мм, VDE, усиленный

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Диэлектрический кабелерез Kraftool KSF-25V 23334-25V, 1000 В, 250 мм, диаметр 13 мм, VDE, усиленный - фото 1
Диэлектрический кабелерез Kraftool KSF-25V 23334-25V, 1000 В, 250 мм, диаметр 13 мм, VDE, усиленный - фото 2
Диэлектрический кабелерез Kraftool KSF-25V 23334-25V, 1000 В, 250 мм, диаметр 13 мм, VDE, усиленный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Диэлектрический кабелерез Kraftool KSF-25V 23334-25V, 1000 В, 250 мм, диаметр 13 мм, VDE, усиленный - фото 1
  • Диэлектрический кабелерез Kraftool KSF-25V 23334-25V, 1000 В, 250 мм, диаметр 13 мм, VDE, усиленный - фото 2
  • Диэлектрический кабелерез Kraftool KSF-25V 23334-25V, 1000 В, 250 мм, диаметр 13 мм, VDE, усиленный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741988
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Диэлектрический кабелерез Kraftool KSF-25V 23334-25V, 1000 В, 250 мм, диаметр 13 мм, VDE, усиленный
2 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
13
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х40х31
Вес, г.
488

Описание товара Диэлектрический кабелерез Kraftool KSF-25V 23334-25V, 1000 В, 250 мм, диаметр 13 мм, VDE, усиленный

Кусачки и бокорезы Kraftool сочетают надежную мощь с продуманной эргономикой. Прочные губки из стали CrV позволяют легко перекусывать прутки диаметром до 11 мм — инструмент справляется даже с серьёзной нагрузкой. Рычажный механизм повышает силу сжатия, что особенно удобно при работе с твердыми материалами. Двухкомпонентные чехлы на рукоятках обеспечивают уверенный хват и комфорт даже при длительной работе, а ярко-красный цвет всегда бросается в глаза и помогает быстро найти инструмент среди других. Модель не оснащена возвратной пружиной, что дает полный контроль над каждым движением. Выбирайте Kraftool, чтобы ваша работа была эффективной и приятной.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Диэлектрический кабелерез Kraftool KSF-25V 23334-25V, 1000 В, 250 мм, диаметр 13 мм, VDE, усиленный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
13
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Описание
Кусачки и бокорезы Kraftool сочетают надежную мощь с продуманной эргономикой. Прочные губки из стали CrV позволяют легко перекусывать прутки диаметром до 11 мм — инструмент справляется даже с серьёзной нагрузкой. Рычажный механизм повышает силу сжатия, что особенно удобно при работе с твердыми материалами. Двухкомпонентные чехлы на рукоятках обеспечивают уверенный хват и комфорт даже при длительной работе, а ярко-красный цвет всегда бросается в глаза и помогает быстро найти инструмент среди других. Модель не оснащена возвратной пружиной, что дает полный контроль над каждым движением. Выбирайте Kraftool, чтобы ваша работа была эффективной и приятной.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диэлектрический кабелерез Kraftool KSF-25V 23334-25V, 1000 В, 250 мм, диаметр 13 мм, VDE, усиленный - стоимость товара 2580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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