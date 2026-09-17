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Кабелерез Stayer Hercules XC-40 2334-80_z02, диаметр 40 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабелерез Stayer Hercules XC-40 2334-80_z02, диаметр 40 мм

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Кабелерез Stayer Hercules XC-40 2334-80_z02, диаметр 40 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741976
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабелерез Stayer Hercules XC-40 2334-80_z02, диаметр 40 мм
2 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
желтый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
40
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х22х21
Вес, кг.
4.06

Описание товара Кабелерез Stayer Hercules XC-40 2334-80_z02, диаметр 40 мм

Кусачки и бокорезы Stayer с длиной 800 мм — мощный инструмент для крупных задач. Благодаря рычажной конструкции и диагональным бокорезам, они легко справляются с резкой прутка диаметром до 16 мм. Губки из прочной стали CrV гарантируют надежность и долгий срок службы. Двухкомпонентные желтые рукоятки-чехлы обеспечивают удобство хватки даже при длительной работе. Этот инструмент создан для профессионалов, которым важны эффективность и комфорт.



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Отзывы о товаре Кабелерез Stayer Hercules XC-40 2334-80_z02, диаметр 40 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
желтый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
40
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
800
Страна производитель
Китай
Описание
Кусачки и бокорезы Stayer с длиной 800 мм — мощный инструмент для крупных задач. Благодаря рычажной конструкции и диагональным бокорезам, они легко справляются с резкой прутка диаметром до 16 мм. Губки из прочной стали CrV гарантируют надежность и долгий срок службы. Двухкомпонентные желтые рукоятки-чехлы обеспечивают удобство хватки даже при длительной работе. Этот инструмент создан для профессионалов, которым важны эффективность и комфорт.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабелерез Stayer Hercules XC-40 2334-80_z02, диаметр 40 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2950 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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