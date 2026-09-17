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Болторез ЗУБР 23313-075, 750 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Болторез ЗУБР 23313-075, 750 мм

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Болторез ЗУБР 23313-075, 750 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742221
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Болторез ЗУБР 23313-075, 750 мм
2 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
13
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х17х4
Вес, кг.
4.04

Описание товара Болторез ЗУБР 23313-075, 750 мм

Рычажные кусачки и бокорезы ЗУБР длиной 750 мм — решение для серьёзных задач. Благодаря внушительной длине легко перекусывают прутки диаметром до 13 мм, экономя ваши усилия. Двухкомпонентные рукоятки с красным цветом удобно ложатся в руку, не скользят и позволяют работать долго без усталости. Диагональные боковые губки из прочной CrV-стали выдерживают интенсивные нагрузки и обеспечивают чистый, аккуратный рез. Надёжный помощник для тех, кто ценит эффективность и надежность инструментов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Болторез ЗУБР 23313-075, 750 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
13
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
750
Страна производитель
Китай
Описание
Рычажные кусачки и бокорезы ЗУБР длиной 750 мм — решение для серьёзных задач. Благодаря внушительной длине легко перекусывают прутки диаметром до 13 мм, экономя ваши усилия. Двухкомпонентные рукоятки с красным цветом удобно ложатся в руку, не скользят и позволяют работать долго без усталости. Диагональные боковые губки из прочной CrV-стали выдерживают интенсивные нагрузки и обеспечивают чистый, аккуратный рез. Надёжный помощник для тех, кто ценит эффективность и надежность инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Болторез ЗУБР 23313-075, 750 мм - стоимость товара 2760 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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