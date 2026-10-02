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Бокорезы усиленные Gross (17575) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы усиленные Gross (17575)

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Бокорезы усиленные Gross (17575) - фото 2
Бокорезы усиленные Gross (17575) - фото 3
Бокорезы усиленные Gross (17575) - фото 4
Бокорезы усиленные Gross (17575) - фото 5
Бокорезы усиленные Gross (17575) - фото 6
Бокорезы усиленные Gross (17575) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Бокорезы усиленные Gross (17575) - фото 1
  • Бокорезы усиленные Gross (17575) - фото 2
  • Бокорезы усиленные Gross (17575) - фото 3
  • Бокорезы усиленные Gross (17575) - фото 4
  • Бокорезы усиленные Gross (17575) - фото 5
  • Бокорезы усиленные Gross (17575) - фото 6
  • Бокорезы усиленные Gross (17575) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346958
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бокорезы усиленные Gross (17575)
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Длина, мм
215
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х6х2
Вес, г.
300

Описание товара Бокорезы усиленные Gross (17575)

Режущие кромки усиленных бокорезов закалены индукционными токами и имеют твердость 62 HRC. Смещение шарнира к режущим кромкам и оптимальное передаточное соотношение рычагов увеличивает эффективность реза на 50%. Эргономичная форма рукояток позволяет придать руке оптимальное положение, что снижает усталость и травматизм при длительной работе. Трехкомпонентные рукоятки выполнены из сочетания пластика и резины. Ребра жесткости на внешних металлических частях инструмента делают конструкцию более прочной. Инструмент имеет специальное антикоррозийное покрытие «титан-финиш». Нижняя часть рукояток оснащена дополнительными упорами, на которые можно установить пружину для авторазжима или скобу с подвесом, что расширит функции инструмента. Все изделия данной серии имеют 5-летнюю гарантию на заводской брак.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Бокорезы усиленные Gross (17575)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Длина, мм
215
Страна производитель
Германия
Описание
Режущие кромки усиленных бокорезов закалены индукционными токами и имеют твердость 62 HRC. Смещение шарнира к режущим кромкам и оптимальное передаточное соотношение рычагов увеличивает эффективность реза на 50%. Эргономичная форма рукояток позволяет придать руке оптимальное положение, что снижает усталость и травматизм при длительной работе. Трехкомпонентные рукоятки выполнены из сочетания пластика и резины. Ребра жесткости на внешних металлических частях инструмента делают конструкцию более прочной. Инструмент имеет специальное антикоррозийное покрытие «титан-финиш». Нижняя часть рукояток оснащена дополнительными упорами, на которые можно установить пружину для авторазжима или скобу с подвесом, что расширит функции инструмента. Все изделия данной серии имеют 5-летнюю гарантию на заводской брак.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы усиленные Gross (17575) - стоимость товара 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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