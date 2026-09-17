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Болторез Stayer Hercules 2330-120, 1200 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Болторез Stayer Hercules 2330-120, 1200 мм

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Болторез Stayer Hercules 2330-120, 1200 мм - фото 1
Болторез Stayer Hercules 2330-120, 1200 мм - фото 2
Болторез Stayer Hercules 2330-120, 1200 мм - фото 3
Болторез Stayer Hercules 2330-120, 1200 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Болторез Stayer Hercules 2330-120, 1200 мм - фото 1
  • Болторез Stayer Hercules 2330-120, 1200 мм - фото 2
  • Болторез Stayer Hercules 2330-120, 1200 мм - фото 3
  • Болторез Stayer Hercules 2330-120, 1200 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742226
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Болторез Stayer Hercules 2330-120, 1200 мм
3 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
желтый
С возвратной пружиной
Да
Рычажные
Да
Материал губок
инструментальная сталь
Максимальный диаметр прутка
23
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.26х0.15
Вес, кг.
9.17

Описание товара Болторез Stayer Hercules 2330-120, 1200 мм

Кусачки и бокорезы Stayer — впечатляющий инструмент длиной 1200 мм для задач, где важна мощность и надежность. Диагональные боковые губки из инструментальной стали легко справляются с прутками диаметром до 23 мм. Двухкомпонентные желтые рукоятки удобно лежат в руке, а возвратная пружина облегчает работу даже при длительном использовании. Благодаря рычажному механизму рез проходит быстро и без больших усилий. Идеальный выбор для мастерских, строительства и серьезного домашнего ремонта.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Болторез Stayer Hercules 2330-120, 1200 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
желтый
С возвратной пружиной
Да
Рычажные
Да
Материал губок
инструментальная сталь
Максимальный диаметр прутка
23
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
1200
Страна производитель
Китай
Описание
Кусачки и бокорезы Stayer — впечатляющий инструмент длиной 1200 мм для задач, где важна мощность и надежность. Диагональные боковые губки из инструментальной стали легко справляются с прутками диаметром до 23 мм. Двухкомпонентные желтые рукоятки удобно лежат в руке, а возвратная пружина облегчает работу даже при длительном использовании. Благодаря рычажному механизму рез проходит быстро и без больших усилий. Идеальный выбор для мастерских, строительства и серьезного домашнего ремонта.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Болторез Stayer Hercules 2330-120, 1200 мм - этот товар вы можете купить по цене 3900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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