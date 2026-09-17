Болторез Kraftool Red Jaws 1-23290-075, 750 мм
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб.
В наличии
Код товара: 742212
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
11
Рукоятки-чехлы
нет
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х17х9
Вес, кг.
3.84
Описание товара Болторез Kraftool Red Jaws 1-23290-075, 750 мм
Диагональные бокорезы Kraftool — ваш верный помощник для работы с массивными деталями. Впечатляющая длина 750 мм позволяет с лёгкостью перекусывать твёрдые прутки диаметром до 11 мм, а рычажный механизм даёт мощное усиление усилия без лишних затрат энергии. Красные двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортную и уверенную хватку даже при длительной работе. Прочные губки из CrV стали гарантируют надёжность и долговечность инструмента. Если нужно срезать толстый металл быстро и безопасно — эти бокорезы созданы для таких задач.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
11
Рукоятки-чехлы
нет
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
750
Страна производитель
Китай
Диагональные бокорезы Kraftool — ваш верный помощник для работы с массивными деталями. Впечатляющая длина 750 мм позволяет с лёгкостью перекусывать твёрдые прутки диаметром до 11 мм, а рычажный механизм даёт мощное усиление усилия без лишних затрат энергии. Красные двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортную и уверенную хватку даже при длительной работе. Прочные губки из CrV стали гарантируют надёжность и долговечность инструмента. Если нужно срезать толстый металл быстро и безопасно — эти бокорезы созданы для таких задач.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Болторез Kraftool Red Jaws 1-23290-075, 750 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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