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Бокорезы 240 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17586) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы 240 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17586)

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Бокорезы 240 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17586) - фото 1
Бокорезы 240 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17586) - фото 2
Бокорезы 240 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17586) - фото 3
Бокорезы 240 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17586) - фото 4
Бокорезы 240 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17586) - фото 5
Бокорезы 240 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17586) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Бокорезы 240 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17586) - фото 1
  • Бокорезы 240 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17586) - фото 2
  • Бокорезы 240 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17586) - фото 3
  • Бокорезы 240 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17586) - фото 4
  • Бокорезы 240 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17586) - фото 5
  • Бокорезы 240 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17586) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648988
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бокорезы 240 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17586)
4 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
трехкомпонентные
Длина, мм
240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х8х4
Вес, г.
428

Описание товара Бокорезы 240 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17586)

Бокорезы (усиленные) торговой марки GROSS предназначены для перекусывания стальной проволоки, проводов и для других видов слесарных работ. Бокорезы длиной 240 мм изготовлены из стали марки С60. Рекомендуются для работ с проволокой средней жесткости диаметром до 4,5 мм (750 Н/мм2, гвозди, металлические стержни), жесткой проволокой диаметром до 3,5 мм (1800 Н/мм2, волокна стального троса, стальная проволока) и жесткой проволокой диаметром до 3 мм (2300 Н/мм2, рояльная струна, волокна стального троса, стальная проволока). Режущие кромки бокорезов закалены индукционными токами. Смещение шарнира к режущим кромкам увеличивает эффективность реза на 20%. Трехкомпонентные рукоятки эргономичной формы выполнены из сочетания пластика и резины. Инструмент имеет специальное антикоррозийное покрытие Titan finish.



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Отзывы о товаре Бокорезы 240 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17586)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
трехкомпонентные
Длина, мм
240
Страна производитель
Китай
Описание
Бокорезы (усиленные) торговой марки GROSS предназначены для перекусывания стальной проволоки, проводов и для других видов слесарных работ. Бокорезы длиной 240 мм изготовлены из стали марки С60. Рекомендуются для работ с проволокой средней жесткости диаметром до 4,5 мм (750 Н/мм2, гвозди, металлические стержни), жесткой проволокой диаметром до 3,5 мм (1800 Н/мм2, волокна стального троса, стальная проволока) и жесткой проволокой диаметром до 3 мм (2300 Н/мм2, рояльная струна, волокна стального троса, стальная проволока). Режущие кромки бокорезов закалены индукционными токами. Смещение шарнира к режущим кромкам увеличивает эффективность реза на 20%. Трехкомпонентные рукоятки эргономичной формы выполнены из сочетания пластика и резины. Инструмент имеет специальное антикоррозийное покрытие Titan finish.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы 240 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17586) - данный товар вы можете купить по цене 4000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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