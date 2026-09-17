Болторез Kraftool Kayman 23280-107, 1050 мм
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 380 руб.
В наличии
Код товара: 742211
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
13
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
пластиковые
Длина, мм
1050
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.13х0.22х0.13
Вес, кг.
8.9
Описание товара Болторез Kraftool Kayman 23280-107, 1050 мм
Мощные рычажные бокорезы Kraftool длиной 1050 мм — решение для серьёзных задач. Благодаря внушительному размеру инструмент легко справляется с крупными деталями, а специальные рычаги обеспечивают минимум усилий при работе. Прочные губки из высококачественной стали CrV выдерживают интенсивные нагрузки, гарантируя долгий срок службы. Удобные пластиковые рукоятки с зелёным чехлом надежно лежат в руке, обеспечивая комфорт и безопасность даже при длительном использовании. Диагональные боковые бокорезы Kraftool — для тех, кто ценит надёжность и эффективность в каждом движении.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
13
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
пластиковые
Длина, мм
1050
Страна производитель
Китай
Мощные рычажные бокорезы Kraftool длиной 1050 мм — решение для серьёзных задач. Благодаря внушительному размеру инструмент легко справляется с крупными деталями, а специальные рычаги обеспечивают минимум усилий при работе. Прочные губки из высококачественной стали CrV выдерживают интенсивные нагрузки, гарантируя долгий срок службы. Удобные пластиковые рукоятки с зелёным чехлом надежно лежат в руке, обеспечивая комфорт и безопасность даже при длительном использовании. Диагональные боковые бокорезы Kraftool — для тех, кто ценит надёжность и эффективность в каждом движении.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Болторез Kraftool Kayman 23280-107, 1050 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8380 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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