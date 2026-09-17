Болторез Kraftool Kayman 23280-090, 900 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 970 руб.
В наличии
Код товара: 742210
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrMo
Максимальный диаметр прутка
16
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
пластиковые
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х23х14
Вес, кг.
7.07
Описание товара Болторез Kraftool Kayman 23280-090, 900 мм
Мощные рычажные кусачки и бокорезы Kraftool с длиной 900 мм созданы для серьёзных задач. Благодаря прочным губкам из высокопрочной стали CrMo они без труда справятся с прутком диаметром до 16 мм. Удобные зеленые пластиковые рукоятки-чехлы не скользят в руках, позволяя работать уверенно и безопасно. Диагональные и боковые режущие кромки делают инструмент универсальным помощником для работы с жёсткими материалами.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrMo
Максимальный диаметр прутка
16
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
пластиковые
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Мощные рычажные кусачки и бокорезы Kraftool с длиной 900 мм созданы для серьёзных задач. Благодаря прочным губкам из высокопрочной стали CrMo они без труда справятся с прутком диаметром до 16 мм. Удобные зеленые пластиковые рукоятки-чехлы не скользят в руках, позволяя работать уверенно и безопасно. Диагональные и боковые режущие кромки делают инструмент универсальным помощником для работы с жёсткими материалами.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Болторез Kraftool Kayman 23280-090, 900 мм - данный товар вы можете купить по цене 6970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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