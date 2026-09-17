Болторез Kraftool Kayman 23280-060, 600 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
В наличии
Код товара: 742208
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrMo
Максимальный диаметр прутка
13
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
пластиковые
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х23х21
Вес, кг.
3.03
Описание товара Болторез Kraftool Kayman 23280-060, 600 мм
Кусачки и бокорезы Kraftool с внушительной длиной 600 мм ? выбор для серьёзных задач. Благодаря рычажному механизму можно легко перекусывать прутки диаметром до 13 мм, минимизируя ваши усилия. Надёжные губки из CrMo обеспечивают прочность и долговечность инструмента даже при интенсивной эксплуатации. Удобные пластиковые рукоятки-чехлы с зелёным покрытием помогут крепко держать инструмент и комфортно работать долгое время. Диагональные/боковые кусачки Kraftool станут незаменимым помощником для работы с толстым металлом и сложными элементами.
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Бренд
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrMo
Максимальный диаметр прутка
13
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
пластиковые
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Кусачки и бокорезы Kraftool с внушительной длиной 600 мм ? выбор для серьёзных задач. Благодаря рычажному механизму можно легко перекусывать прутки диаметром до 13 мм, минимизируя ваши усилия. Надёжные губки из CrMo обеспечивают прочность и долговечность инструмента даже при интенсивной эксплуатации. Удобные пластиковые рукоятки-чехлы с зелёным покрытием помогут крепко держать инструмент и комфортно работать долгое время. Диагональные/боковые кусачки Kraftool станут незаменимым помощником для работы с толстым металлом и сложными элементами.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Болторез Kraftool Kayman 23280-060, 600 мм - купить по цене 3930 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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