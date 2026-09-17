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Кабельные ножницы Kraftool RC-11 K 22696-3, 3 в 1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабельные ножницы Kraftool RC-11 K 22696-3, 3 в 1

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Кабельные ножницы Kraftool RC-11 K 22696-3, 3 в 1 - фото 1
Кабельные ножницы Kraftool RC-11 K 22696-3, 3 в 1 - фото 2
Кабельные ножницы Kraftool RC-11 K 22696-3, 3 в 1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кабельные ножницы Kraftool RC-11 K 22696-3, 3 в 1 - фото 1
  • Кабельные ножницы Kraftool RC-11 K 22696-3, 3 в 1 - фото 2
  • Кабельные ножницы Kraftool RC-11 K 22696-3, 3 в 1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741969
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабельные ножницы Kraftool RC-11 K 22696-3, 3 в 1
2 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Да
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
11
Рукоятки-чехлы
нет
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
168
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х24
Вес, г.
250

Описание товара Кабельные ножницы Kraftool RC-11 K 22696-3, 3 в 1

Кусачки и бокорезы Kraftool длиной 168 мм — это надежный помощник для точных работ. Диагональные боковые губки из прочной стали CrV без труда справятся с прутком диаметром до 11 мм. Удобные двухкомпонентные рукоятки сочетают прочность и комфорт, а возвратная пружина и рычажная конструкция делают работу особенно легкой и быстрой. Зеленый цвет рукояток выделяет инструмент на общем фоне, позволяя не терять его из виду.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Кабельные ножницы Kraftool RC-11 K 22696-3, 3 в 1




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Да
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
11
Рукоятки-чехлы
нет
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
168
Страна производитель
Китай
Описание
Кусачки и бокорезы Kraftool длиной 168 мм — это надежный помощник для точных работ. Диагональные боковые губки из прочной стали CrV без труда справятся с прутком диаметром до 11 мм. Удобные двухкомпонентные рукоятки сочетают прочность и комфорт, а возвратная пружина и рычажная конструкция делают работу особенно легкой и быстрой. Зеленый цвет рукояток выделяет инструмент на общем фоне, позволяя не терять его из виду.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабельные ножницы Kraftool RC-11 K 22696-3, 3 в 1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2670 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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