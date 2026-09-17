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Кабелерез ЗУБР НК-30 23341-60_z01, 600 мм, диаметр 30 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабелерез ЗУБР НК-30 23341-60_z01, 600 мм, диаметр 30 мм

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Кабелерез ЗУБР НК-30 23341-60_z01, 600 мм, диаметр 30 мм - фото 1
Кабелерез ЗУБР НК-30 23341-60_z01, 600 мм, диаметр 30 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кабелерез ЗУБР НК-30 23341-60_z01, 600 мм, диаметр 30 мм - фото 1
  • Кабелерез ЗУБР НК-30 23341-60_z01, 600 мм, диаметр 30 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741973
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабелерез ЗУБР НК-30 23341-60_z01, 600 мм, диаметр 30 мм
2 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
синий
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
20
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
резиновые
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х15х4
Вес, кг.
1.86

Описание товара Кабелерез ЗУБР НК-30 23341-60_z01, 600 мм, диаметр 30 мм

Диагональные/боковые кусачки ЗУБР длиной 600 мм — мощный инструмент для серьёзных задач. Благодаря увеличенному рычагу они легко перекусывают прутки диаметром до 20 мм – идеально для работы с арматурой или толстой проволокой. Губки из прочной стали CrV обеспечивают высокую износостойкость. Синие резиновые рукоятки-чехлы удобно ложатся в руку и позволяют работать без скольжения. Эти кусачки созданы для тех, кто ценит надёжность и эффективность в работе с крупными деталями.



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Отзывы о товаре Кабелерез ЗУБР НК-30 23341-60_z01, 600 мм, диаметр 30 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
синий
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
20
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
резиновые
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Описание
Диагональные/боковые кусачки ЗУБР длиной 600 мм — мощный инструмент для серьёзных задач. Благодаря увеличенному рычагу они легко перекусывают прутки диаметром до 20 мм – идеально для работы с арматурой или толстой проволокой. Губки из прочной стали CrV обеспечивают высокую износостойкость. Синие резиновые рукоятки-чехлы удобно ложатся в руку и позволяют работать без скольжения. Эти кусачки созданы для тех, кто ценит надёжность и эффективность в работе с крупными деталями.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабелерез ЗУБР НК-30 23341-60_z01, 600 мм, диаметр 30 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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