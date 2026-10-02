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Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax

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Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax - фото 1
Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax - фото 2
Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax - фото 3
Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax - фото 4
Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax - фото 5
Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax - фото 1
  • Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax - фото 2
  • Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax - фото 3
  • Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax - фото 4
  • Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax - фото 5
  • Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346973
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Материал губок
инструментальная сталь
Длина, мм
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х2
Вес, г.
100

Описание товара Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax

Описание товара Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax Смотрите также: Автомобильный инструмент , Аппараты для сварки труб , Кусачки и бокорезы , Малярно-штукатурный инструмент , Мультитулы , Наборы инструментов , Ножи строительные , Отвертки , Паяльники , Пилы ручные , Плоскогубцы и пассатижи , Системы хранения и транспортировки , Столярно-слесарный инструмент



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Отзывы о товаре Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Материал губок
инструментальная сталь
Длина, мм
125
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax Смотрите также: Автомобильный инструмент , Аппараты для сварки труб , Кусачки и бокорезы , Малярно-штукатурный инструмент , Мультитулы , Наборы инструментов , Ножи строительные , Отвертки , Паяльники , Пилы ручные , Плоскогубцы и пассатижи , Системы хранения и транспортировки , Столярно-слесарный инструмент


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы Kraftool 22018-5-13 KarbMax - стоимость товара 2380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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