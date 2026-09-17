Top.Mail.Ru
Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 1
Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 2
Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 3
Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 4
Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 5
Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 6
Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 7
Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 8
Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 9
Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 10
Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 1
  • Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 2
  • Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 3
  • Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 4
  • Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 5
  • Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 6
  • Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 7
  • Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 8
  • Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 9
  • Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 10
  • Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744143
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки
2 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
желтый
Материал губок
сталь C60
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
трехкомпонентные
Длина, мм
160
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
24х7х3
Вес, г.
210

Описание товара Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки

Бокорезы Denzel 17781 длиной 160 мм, с трехкомпонентными рукоятками, предназначены для разрезания кабелей из алюминия и меди, а также проволоки и стяжек. Максимальный диаметр перерезаемой мягкой проволоки (алюминиевой, медной, с пределом прочности 220 Н/мм2) составляет 6 мм, проволоки средней жесткости и гвоздей (750 Н/мм2) — 3,5 мм, жесткой (1800 Н/мм2) — 2 мм. Бокорезы используются для проведения слесарных и монтажных работ. Шарнир смещен к режущим кромкам, что позволяет сэкономить 20% усилий и максимально эффективно решать поставленные задачи.

Преимущества

  • Надежность — рабочие части из стали C60 и прочный шарнирный механизм устойчивы к механическим воздействиям.
  • Высокая эффективность — режущие кромки закалены до твердости 59-63 HRC, поэтому бокорезы справляются с твердыми материалами без риска поломки.
  • Прочность — внешние ребра жесткости увеличивают деформационную стойкость рабочих частей.
  • Защита от ржавчины — на рабочие поверхности нанесено полимерное покрытие Titan finish.
  • Удобное использование — инструмент снабжен дополнительными ребрами для удерживания ПВХ-кабеля.
  • Дополнительные возможности — на внутренней поверхности рукояток имеются скобы, позволяющие установить клипсу для подвешивания.
  • Эргономичность — трехкомпонентные рукоятки удобно ложатся в руку, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
  • Продуманная упаковка — бокорезы поставляются с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.
  • Гарантия 5 лет — высокое качество инструмента подтверждено производителем.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
желтый
Материал губок
сталь C60
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
трехкомпонентные
Длина, мм
160
Страна производитель
Германия
Описание

Бокорезы Denzel 17781 длиной 160 мм, с трехкомпонентными рукоятками, предназначены для разрезания кабелей из алюминия и меди, а также проволоки и стяжек. Максимальный диаметр перерезаемой мягкой проволоки (алюминиевой, медной, с пределом прочности 220 Н/мм2) составляет 6 мм, проволоки средней жесткости и гвоздей (750 Н/мм2) — 3,5 мм, жесткой (1800 Н/мм2) — 2 мм. Бокорезы используются для проведения слесарных и монтажных работ. Шарнир смещен к режущим кромкам, что позволяет сэкономить 20% усилий и максимально эффективно решать поставленные задачи.

Преимущества

  • Надежность — рабочие части из стали C60 и прочный шарнирный механизм устойчивы к механическим воздействиям.
  • Высокая эффективность — режущие кромки закалены до твердости 59-63 HRC, поэтому бокорезы справляются с твердыми материалами без риска поломки.
  • Прочность — внешние ребра жесткости увеличивают деформационную стойкость рабочих частей.
  • Защита от ржавчины — на рабочие поверхности нанесено полимерное покрытие Titan finish.
  • Удобное использование — инструмент снабжен дополнительными ребрами для удерживания ПВХ-кабеля.
  • Дополнительные возможности — на внутренней поверхности рукояток имеются скобы, позволяющие установить клипсу для подвешивания.
  • Эргономичность — трехкомпонентные рукоятки удобно ложатся в руку, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
  • Продуманная упаковка — бокорезы поставляются с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.
  • Гарантия 5 лет — высокое качество инструмента подтверждено производителем.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы DENZEL 17781, 160 мм, трехкомпонентные рукоятки - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2220 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...