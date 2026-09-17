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Болторез ЗУБР 23313-060, 600 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Болторез ЗУБР 23313-060, 600 мм

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Болторез ЗУБР 23313-060, 600 мм - фото 1
Болторез ЗУБР 23313-060, 600 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Болторез ЗУБР 23313-060, 600 мм - фото 1
  • Болторез ЗУБР 23313-060, 600 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742220
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Болторез ЗУБР 23313-060, 600 мм
2 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
С возвратной пружиной
Да
Рычажные
Да
Материал губок
инструментальная сталь
Максимальный диаметр прутка
10
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х16х4
Вес, кг.
2.52

Описание товара Болторез ЗУБР 23313-060, 600 мм

Мощные кусачки и бокорезы ЗУБР длиной 600 мм справятся даже с прутком диаметром до 10 мм — такой инструмент незаменим для работы с крупными заготовками. Губки выполнены из прочной инструментальной стали, что гарантирует долговечность и уверенный рез. Рычажной механизм значительно снижает усилия при работе, а возвратная пружина делает цикл работы более быстрым и удобным. Эргономика на высоте: двухкомпонентные красные рукоятки-чехлы удобно лежат в руке и не скользят. Выбирайте этот инструмент для тяжелых задач и уверенного профессионального результата.



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Отзывы о товаре Болторез ЗУБР 23313-060, 600 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
С возвратной пружиной
Да
Рычажные
Да
Материал губок
инструментальная сталь
Максимальный диаметр прутка
10
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Описание
Мощные кусачки и бокорезы ЗУБР длиной 600 мм справятся даже с прутком диаметром до 10 мм — такой инструмент незаменим для работы с крупными заготовками. Губки выполнены из прочной инструментальной стали, что гарантирует долговечность и уверенный рез. Рычажной механизм значительно снижает усилия при работе, а возвратная пружина делает цикл работы более быстрым и удобным. Эргономика на высоте: двухкомпонентные красные рукоятки-чехлы удобно лежат в руке и не скользят. Выбирайте этот инструмент для тяжелых задач и уверенного профессионального результата.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Болторез ЗУБР 23313-060, 600 мм - купить по цене 2120 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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