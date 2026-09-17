Бокорезы DENZEL 17780, 145 мм, трехкомпонентные рукоятки
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Характеристики
Описание товара Бокорезы DENZEL 17780, 145 мм, трехкомпонентные рукоятки
Бокорезы Denzel 17780 длиной 145 мм, с трехкомпонентными рукоятками, предназначены для разрезания кабелей из алюминия и меди, а также проволоки и стяжек. Максимальный диаметр перерезаемой мягкой проволоки (алюминиевой, медной, с пределом прочности 220 Н/мм2) составляет 5 мм, проволоки средней жесткости и гвоздей (750 Н/мм2) — 2,5 мм, жесткой (1800 Н/мм2) — 1,7 мм. Бокорезы используются для проведения слесарных и монтажных работ. Шарнир смещен к режущим кромкам, что позволяет сэкономить 20% усилий и максимально эффективно решать поставленные задачи.
Преимущества
- Надежность — рабочие части из стали C60 и прочный шарнирный механизм устойчивы к механическим воздействиям.
- Высокая эффективность — режущие кромки закалены до твердости 59-63 HRC, поэтому бокорезы справляются с твердыми материалами без риска поломки.
- Прочность — внешние ребра жесткости увеличивают деформационную стойкость рабочих частей.
- Защита от ржавчины — на рабочие поверхности нанесено полимерное покрытие Titan finish.
- Удобное использование — инструмент снабжен дополнительными ребрами для удерживания ПВХ-кабеля.
- Дополнительные возможности — на внутренней поверхности рукояток имеются скобы, позволяющие установить клипсу для подвешивания.
- Эргономичность — трехкомпонентные рукоятки удобно ложатся в руку, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
- Продуманная упаковка — бокорезы поставляются с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.
- Гарантия 5 лет — высокое качество инструмента подтверждено производителем.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бокорезы Denzel 17780 длиной 145 мм, с трехкомпонентными рукоятками, предназначены для разрезания кабелей из алюминия и меди, а также проволоки и стяжек. Максимальный диаметр перерезаемой мягкой проволоки (алюминиевой, медной, с пределом прочности 220 Н/мм2) составляет 5 мм, проволоки средней жесткости и гвоздей (750 Н/мм2) — 2,5 мм, жесткой (1800 Н/мм2) — 1,7 мм. Бокорезы используются для проведения слесарных и монтажных работ. Шарнир смещен к режущим кромкам, что позволяет сэкономить 20% усилий и максимально эффективно решать поставленные задачи.
Преимущества
- Надежность — рабочие части из стали C60 и прочный шарнирный механизм устойчивы к механическим воздействиям.
- Высокая эффективность — режущие кромки закалены до твердости 59-63 HRC, поэтому бокорезы справляются с твердыми материалами без риска поломки.
- Прочность — внешние ребра жесткости увеличивают деформационную стойкость рабочих частей.
- Защита от ржавчины — на рабочие поверхности нанесено полимерное покрытие Titan finish.
- Удобное использование — инструмент снабжен дополнительными ребрами для удерживания ПВХ-кабеля.
- Дополнительные возможности — на внутренней поверхности рукояток имеются скобы, позволяющие установить клипсу для подвешивания.
- Эргономичность — трехкомпонентные рукоятки удобно ложатся в руку, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
- Продуманная упаковка — бокорезы поставляются с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.
- Гарантия 5 лет — высокое качество инструмента подтверждено производителем.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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