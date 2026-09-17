Бокорезы Kraftool KraftMax 22011-5-18_z01, 180 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб.
В наличии
Код товара: 742596
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 960 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrMo
Максимальный диаметр прутка
3.8
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х26х25
Вес, г.
250
Описание товара Бокорезы Kraftool KraftMax 22011-5-18_z01, 180 мм
Бокорезы KRAFTOOL 180 мм 22011-5-18_z01 изготовлены в соответствии с жесткими требованиями промышленных стандартов. Поверхность губок и режущие кромки подвергнуты индукционной закалке токами высокой частоты до твердости 51-53 HRC Оригинальная конструкция шарнира позволяет выдерживать большое количество рабочих циклов с высокой нагрузкой без возникновения деформации и люфтов. Эргономичные рукоятки из маслобензостойкого пластика.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
зеленый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrMo
Максимальный диаметр прутка
3.8
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Бокорезы KRAFTOOL 180 мм 22011-5-18_z01 изготовлены в соответствии с жесткими требованиями промышленных стандартов. Поверхность губок и режущие кромки подвергнуты индукционной закалке токами высокой частоты до твердости 51-53 HRC Оригинальная конструкция шарнира позволяет выдерживать большое количество рабочих циклов с высокой нагрузкой без возникновения деформации и люфтов. Эргономичные рукоятки из маслобензостойкого пластика.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Бокорезы Kraftool KraftMax 22011-5-18_z01, 180 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1960 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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