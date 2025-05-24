Top.Mail.Ru
Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25

27 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25 - фото 1
Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25 - фото 2
Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25 - фото 3
Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25 - фото 4
Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25 - фото 5
Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25 - фото 6
Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25 - фото 7
Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клещи
  • Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25 - фото 1
  • Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25 - фото 2
  • Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25 - фото 3
  • Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25 - фото 4
  • Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25 - фото 5
  • Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25 - фото 6
  • Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25 - фото 7
  • Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
1 940 руб.  2 330 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475596
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25
1 940 руб. -17%
2 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Клещи
Максимальный диаметр обхватываемого прутка
60
Назначение
для металла
Тип реза
диагональный
Материал губок
хром-ванадиевая сталь
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
резина
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х7х2
Вес, г.
405

Описание товара Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25

Переставные клещи Kraftool Bulldog 250 мм 22353-25 применяются при ремонтных и демонтажных работах. Рабочая часть изготовлена из хромованадиевой стали и имеет фосфатированное покрытие, что увеличивает срок службы инструмента и защищает от коррозии. Губки оснащены переставным механизмом, позволяющим регулировать клещи под размер детали. Максимальный захват составляет 60 мм. Толщина губок 6,5 мм



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Михаил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Всё гуд тонкие крепкие супер, снял видео не могу загрузить капец проблема походу прога не доработана для видео
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
попробовал ,действительно хороший инструмент! 1/2 крутит на ура ,срывает даже лен с краской! спустя время хочу добавить ! берите не пожалеете ,отличный ключ ,поверьте!Каждый день работаю.Спасибо продавцу!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
Просто отличные, мужу понравился подарок. Сказал, функциональные и надёжные!
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
взял монтировать американки, узкие губки
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Удобно. Внешне выглядит прилично.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
качество нормальное.в работе проверено. считаю что цена завышена. рекомендую .
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Артем Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично!клещи достойные!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные клещи! Товар соответствует описанию!!!
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Виктор Г.

Достоинства:


Комментарий:
что хотел то и получил отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
топ за свои деньги. радует возможность схватить даже очень узкую гайку
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В руках когда держишь чувствуется качество. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие клещи. губки узкие. упор хороший получается.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Ростислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественный и удобный инструмент
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Калачев

Достоинства:


Комментарий:
норм.удобные и функциональные
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Виталий Д.

Достоинства:


Комментарий:
крафтул одно слово удобный качественный
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ключ 100% рекомендую.и качество огонь
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
зачётный ключ с большой регулировкой
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Денис Н.

Достоинства:


Комментарий:
Это просто бомба! В отзывах видел что у кого-то губки слизало... Я не знаю что нужно делать, чтобы это произошло. Я выламывал в углу трубу отопления 1/2", между двумя пропилами болгарки. Болгарка вошла только на 3/4, дальше мешал ремонт). Ключ в общей сложности проскользил примерно оборот, потом уменьшив захват я трубу сплющил, и всё-таки выломал. Да не скажу что захват как новый, но,блин, мужики, этот ключ не для таких задач!)
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Святослав К.

Достоинства:


Комментарий:
единственный косяк при переставлении рукояти одна ручка потихоньку уничтожает резиновую рукоятку второй
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Антон Д.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз, хороший инструмент, цена - качество соответствует
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличные клещи, очень удобные.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
ключ хорош , но грани губок начали слизываться
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Кирилл М.

Достоинства:


Комментарий:
Удобные клещи, благодаря узким губками можно подлезть в более трудно доступные места. Из-за фиксации положения очень удобно работать с одним размером, так как не надо каждый раз ловить положение губок
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Мне зашли ) даже жалко юзать)
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Алексей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Есть такие но меньше. Постоянно в ходу
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
узкие щёчки,удобно полазить.
17.03.2023
Виноградов А В

Достоинства:
Отливные цены, быстрая доставка и широкий ассортимент

Недостатки:
Нет



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Клещи
Максимальный диаметр обхватываемого прутка
60
Назначение
для металла
Тип реза
диагональный
Материал губок
хром-ванадиевая сталь
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
резина
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Переставные клещи Kraftool Bulldog 250 мм 22353-25 применяются при ремонтных и демонтажных работах. Рабочая часть изготовлена из хромованадиевой стали и имеет фосфатированное покрытие, что увеличивает срок службы инструмента и защищает от коррозии. Губки оснащены переставным механизмом, позволяющим регулировать клещи под размер детали. Максимальный захват составляет 60 мм. Толщина губок 6,5 мм


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Михаил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Всё гуд тонкие крепкие супер, снял видео не могу загрузить капец проблема походу прога не доработана для видео
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
попробовал ,действительно хороший инструмент! 1/2 крутит на ура ,срывает даже лен с краской! спустя время хочу добавить ! берите не пожалеете ,отличный ключ ,поверьте!Каждый день работаю.Спасибо продавцу!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
Просто отличные, мужу понравился подарок. Сказал, функциональные и надёжные!
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
взял монтировать американки, узкие губки
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Удобно. Внешне выглядит прилично.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
качество нормальное.в работе проверено. считаю что цена завышена. рекомендую .
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Артем Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично!клещи достойные!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные клещи! Товар соответствует описанию!!!
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Виктор Г.

Достоинства:


Комментарий:
что хотел то и получил отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
топ за свои деньги. радует возможность схватить даже очень узкую гайку
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В руках когда держишь чувствуется качество. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие клещи. губки узкие. упор хороший получается.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Ростислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественный и удобный инструмент
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Калачев

Достоинства:


Комментарий:
норм.удобные и функциональные
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Виталий Д.

Достоинства:


Комментарий:
крафтул одно слово удобный качественный
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ключ 100% рекомендую.и качество огонь
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
зачётный ключ с большой регулировкой
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Денис Н.

Достоинства:


Комментарий:
Это просто бомба! В отзывах видел что у кого-то губки слизало... Я не знаю что нужно делать, чтобы это произошло. Я выламывал в углу трубу отопления 1/2", между двумя пропилами болгарки. Болгарка вошла только на 3/4, дальше мешал ремонт). Ключ в общей сложности проскользил примерно оборот, потом уменьшив захват я трубу сплющил, и всё-таки выломал. Да не скажу что захват как новый, но,блин, мужики, этот ключ не для таких задач!)
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Святослав К.

Достоинства:


Комментарий:
единственный косяк при переставлении рукояти одна ручка потихоньку уничтожает резиновую рукоятку второй
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Антон Д.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз, хороший инструмент, цена - качество соответствует
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличные клещи, очень удобные.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
ключ хорош , но грани губок начали слизываться
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Кирилл М.

Достоинства:


Комментарий:
Удобные клещи, благодаря узким губками можно подлезть в более трудно доступные места. Из-за фиксации положения очень удобно работать с одним размером, так как не надо каждый раз ловить положение губок
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Мне зашли ) даже жалко юзать)
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Алексей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Есть такие но меньше. Постоянно в ходу
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
узкие щёчки,удобно полазить.
17.03.2023
Виноградов А В

Достоинства:
Отливные цены, быстрая доставка и широкий ассортимент

Недостатки:
Нет


Клещи переставные Kraftool KAYMAN 22353-25 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1940 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...