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Кабелерез Stayer Hercules XC-30 2334-60_z02, 600 мм, диаметр 30 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабелерез Stayer Hercules XC-30 2334-60_z02, 600 мм, диаметр 30 мм

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Кабелерез Stayer Hercules XC-30 2334-60_z02, 600 мм, диаметр 30 мм - фото 1
Кабелерез Stayer Hercules XC-30 2334-60_z02, 600 мм, диаметр 30 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кабелерез Stayer Hercules XC-30 2334-60_z02, 600 мм, диаметр 30 мм - фото 1
  • Кабелерез Stayer Hercules XC-30 2334-60_z02, 600 мм, диаметр 30 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741975
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Кабелерез Stayer Hercules XC-30 2334-60_z02, 600 мм, диаметр 30 мм
1 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
желтый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
20
Рукоятки-чехлы
нет
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х31х21
Вес, кг.
1.9

Описание товара Кабелерез Stayer Hercules XC-30 2334-60_z02, 600 мм, диаметр 30 мм

Рычажные кусачки-бокорезы Stayer длиной 600 мм — мощный инструмент для работы с толстыми прутками до 20 мм. Прочные губки из стали CrV легко справляются даже с твёрдыми материалами, а рычажный механизм значительно снижает усилия, необходимые для реза. Яркие жёлтые рукоятки делают инструмент заметным на рабочем столе и удобным в использовании. Диагональная форма бокореза позволит работать в труднодоступных местах — идеальный выбор для тех, кто ценит эффективность и надёжность.



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Отзывы о товаре Кабелерез Stayer Hercules XC-30 2334-60_z02, 600 мм, диаметр 30 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
желтый
С возвратной пружиной
Нет
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
20
Рукоятки-чехлы
нет
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Описание
Рычажные кусачки-бокорезы Stayer длиной 600 мм — мощный инструмент для работы с толстыми прутками до 20 мм. Прочные губки из стали CrV легко справляются даже с твёрдыми материалами, а рычажный механизм значительно снижает усилия, необходимые для реза. Яркие жёлтые рукоятки делают инструмент заметным на рабочем столе и удобным в использовании. Диагональная форма бокореза позволит работать в труднодоступных местах — идеальный выбор для тех, кто ценит эффективность и надёжность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабелерез Stayer Hercules XC-30 2334-60_z02, 600 мм, диаметр 30 мм - этот товар вы можете купить по цене 1910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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