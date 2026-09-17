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Складной болторез Stayer 2331-045, 450 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Складной болторез Stayer 2331-045, 450 мм

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Складной болторез Stayer 2331-045, 450 мм - фото 1
Складной болторез Stayer 2331-045, 450 мм - фото 2
Складной болторез Stayer 2331-045, 450 мм - фото 3
Складной болторез Stayer 2331-045, 450 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Складной болторез Stayer 2331-045, 450 мм - фото 1
  • Складной болторез Stayer 2331-045, 450 мм - фото 2
  • Складной болторез Stayer 2331-045, 450 мм - фото 3
  • Складной болторез Stayer 2331-045, 450 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742217
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Складной болторез Stayer 2331-045, 450 мм
1 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
оранжевый
С возвратной пружиной
Да
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
30
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х14
Вес, кг.
1.75

Описание товара Складной болторез Stayer 2331-045, 450 мм

Диагональные бокорезы Stayer с рычажным механизмом — мощный и надёжный инструмент для работы с прутком диаметром до 30 мм. Губки из прочной стали CrV легко справятся даже с твёрдыми материалами. Возвратная пружина делает работу ещё удобнее — инструмент быстро возвращается в исходное положение, экономя ваши усилия. Яркие оранжевые рукоятки-чехлы идут точно по руке и не дадут инструменту потеряться на рабочем столе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Складной болторез Stayer 2331-045, 450 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
оранжевый
С возвратной пружиной
Да
Рычажные
Да
Материал губок
CrV
Максимальный диаметр прутка
30
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Описание
Диагональные бокорезы Stayer с рычажным механизмом — мощный и надёжный инструмент для работы с прутком диаметром до 30 мм. Губки из прочной стали CrV легко справятся даже с твёрдыми материалами. Возвратная пружина делает работу ещё удобнее — инструмент быстро возвращается в исходное положение, экономя ваши усилия. Яркие оранжевые рукоятки-чехлы идут точно по руке и не дадут инструменту потеряться на рабочем столе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Складной болторез Stayer 2331-045, 450 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1940 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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