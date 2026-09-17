Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75" NeoQLED, Ultra HD
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
128 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743015
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
универсальный пульт дистанционного управления, сетевой кабель, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI: 3; USB: 2
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.85х1.1х0.15
Вес, кг.
39.2
Описание товара Телевизор Samsung QE75QN70HAUXPY черный 75" NeoQLED, Ultra HD
Samsung QE85QN70HAUXPY — это 85-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с технологией QLED. Частота обновления до 120 Гц и поддержка технологии ALLM. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
универсальный пульт дистанционного управления, сетевой кабель, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI: 3; USB: 2
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Страна производитель
Египет
Samsung QE85QN70HAUXPY — это 85-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с технологией QLED. Частота обновления до 120 Гц и поддержка технологии ALLM. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.
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