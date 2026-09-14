Телевизор LG Q-NED 86QNED80A6A.ARUG 86"
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Характеристики
Описание товара Телевизор LG Q-NED 86QNED80A6A.ARUG 86"
Телевизор LG с диагональю 86 дюймов (217 см) предлагает впечатляющие параметры и производительность для любых медиа предпочтений. Оснащенный передовой технологией экрана QNED, он обеспечивает четкое изображение, способное удовлетворить даже самых взыскательных зрителей. Вес без подставки составляет 50 кг, а с подставкой — 51 кг, что делает его устойчивым и надежным на любой поверхности. Благодаря поддержке Smart TV на базе операционной системы webOS, ваши любимые приложения и потоковые сервисы всегда под рукой. Три порта HDMI и два USB-порта позволят подключить различные устройства, а благодаря порту Ethernet вы всегда будете оставаться на связи. Предусмотрена возможность крепления на стену по стандарту VESA 600x400, что открывает дополнительные варианты размещения в интерьере. Телевизор LG поддерживает цифровые тюнеры: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, и DVB-T2, что позволяет наслаждаться разнообразием эфирного и кабельного телевидения. Черный цвет корпуса придает устройству элегантный вид, а частота обновления 60 Гц гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен. Выбирая телевизор LG, вы получаете удобство, функциональность и четкое изображение в одном устройстве.
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