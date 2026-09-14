Телевизор Samsung UE98DU9000UXRU 98" 4K Ultra HD LED Smart Series 9 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
98
Технология экрана
Edge LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
225 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730194
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
98
Диагональ экрана, см
249
Технология экрана
Edge LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, HDMI, USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
510
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
2.36х1.4х0.28
Вес, кг.
76
Описание товара Телевизор Samsung UE98DU9000UXRU 98" 4K Ultra HD LED Smart Series 9 черный
Телевизор LED Samsung UE98DU9000UXRU диагональю 247 см, с технологией Dolby Digital Plus, что обеспечивает воспроизведение многомерного звучания. Разрешение 3840x2160 пикселей гарантирует высокую четкость каждого элемента. Smart TV позволяет наслаждаться контентом с просторов Всемирной паутины без единого ограничения. Синхронизировать внешние устройства и периферию помогает интерфейс Bluetooth.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
98
Диагональ экрана, см
249
Технология экрана
Edge LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, HDMI, USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
510
Страна производитель
Египет
Телевизор LED Samsung UE98DU9000UXRU диагональю 247 см, с технологией Dolby Digital Plus, что обеспечивает воспроизведение многомерного звучания. Разрешение 3840x2160 пикселей гарантирует высокую четкость каждого элемента. Smart TV позволяет наслаждаться контентом с просторов Всемирной паутины без единого ограничения. Синхронизировать внешние устройства и периферию помогает интерфейс Bluetooth.
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Телевизор Samsung UE98DU9000UXRU 98" 4K Ultra HD LED Smart Series 9 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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