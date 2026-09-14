Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85" 4K UltraHD QLED черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
156 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736122
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
285
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, м
2.08х1.24х0.22
Вес, кг.
55.3
Описание товара Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85" 4K UltraHD QLED черный
85-дюймовый LED-телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE имеет экран с диагональю, равной 216 см. Значительные физические размеры телевизионного приемника позволят вам с комфортом использовать его в помещении, имеющем значительную площадь. Поддерживается разрешение 4K UltraHD, 3840x2160. Углы обзора, равные 178° по горизонтали и по вертикали, позволят вам с комфортом пользоваться телевизором при нахождении в любой точке комнаты.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
285
Страна производитель
Вьетнам
85-дюймовый LED-телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE имеет экран с диагональю, равной 216 см. Значительные физические размеры телевизионного приемника позволят вам с комфортом использовать его в помещении, имеющем значительную площадь. Поддерживается разрешение 4K UltraHD, 3840x2160. Углы обзора, равные 178° по горизонтали и по вертикали, позволят вам с комфортом пользоваться телевизором при нахождении в любой точке комнаты.
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Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85" 4K UltraHD QLED черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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