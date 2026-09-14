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Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85" 4K UltraHD QLED черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85" 4K UltraHD QLED черный

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Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 1
Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 2
Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 3
Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 4
Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 5
Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 6
Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 7
Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 8
Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 1
  • Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 2
  • Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 3
  • Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 4
  • Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 5
  • Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 6
  • Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 7
  • Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 8
  • Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
156 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736122
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
285
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, м
2.08х1.24х0.22
Вес, кг.
55.3

Описание товара Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85" 4K UltraHD QLED черный

85-дюймовый LED-телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE имеет экран с диагональю, равной 216 см. Значительные физические размеры телевизионного приемника позволят вам с комфортом использовать его в помещении, имеющем значительную площадь. Поддерживается разрешение 4K UltraHD, 3840x2160. Углы обзора, равные 178° по горизонтали и по вертикали, позволят вам с комфортом пользоваться телевизором при нахождении в любой точке комнаты.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE 85" 4K UltraHD QLED черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
285
Страна производитель
Вьетнам
Описание
85-дюймовый LED-телевизор Samsung QE85Q60CAUXCE имеет экран с диагональю, равной 216 см. Значительные физические размеры телевизионного приемника позволят вам с комфортом использовать его в помещении, имеющем значительную площадь. Поддерживается разрешение 4K UltraHD, 3840x2160. Углы обзора, равные 178° по горизонтали и по вертикали, позволят вам с комфортом пользоваться телевизором при нахождении в любой точке комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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