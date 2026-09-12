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Телевизор QLED Hisense 85" 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор QLED Hisense 85" 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
  • Телевизор QLED Hisense 85&quot; 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
149 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699353
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.89х1.09х0.41
Вес, кг.
37.7

Описание товара Телевизор QLED Hisense 85" 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

телевизор hisense 85u7nq с диагональю 85 дюймов, qled, 4k ultra hd, частота обновления 120 гц, поддержка hdr и dolby atmos.

Отзывы о товаре Телевизор QLED Hisense 85" 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор hisense 85u7nq с диагональю 85 дюймов, qled, 4k ultra hd, частота обновления 120 гц, поддержка hdr и dolby atmos.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор QLED Hisense 85" 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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