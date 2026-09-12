Телевизор QLED Hisense 85" 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
149 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699353
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.89х1.09х0.41
Вес, кг.
37.7
Описание товара Телевизор QLED Hisense 85" 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
телевизор hisense 85u7nq с диагональю 85 дюймов, qled, 4k ultra hd, частота обновления 120 гц, поддержка hdr и dolby atmos.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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телевизор hisense 85u7nq с диагональю 85 дюймов, qled, 4k ultra hd, частота обновления 120 гц, поддержка hdr и dolby atmos.
Телевизор QLED Hisense 85" 85U7NQ темно-серый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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