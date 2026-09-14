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Телевизор Hisense 65UR9S 65" Ultra HD 4K Mini LED купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hisense 65UR9S 65" Ultra HD 4K Mini LED

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Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 1
Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 2
Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 3
Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 4
Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 5
Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 6
Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 7
Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 8
Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 9
Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 10
Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 11
Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 12
Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 13
Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 14
Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 15
Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 16
Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 17
Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 18
Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 19
Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 20
Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
170
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 1
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 2
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 3
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 4
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 5
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 6
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 7
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 8
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 9
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 10
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 11
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 12
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 13
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 14
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 15
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 16
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 17
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 18
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 19
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 20
  • Телевизор Hisense 65UR9S 65&quot; Ultra HD 4K Mini LED - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
131 880 руб. 
Начислим 2111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737508
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Hisense 65UR9S 65" Ultra HD 4K Mini LED
131 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
170
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
90
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, USB Type-C, CI+/PCMCIA, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.61х1х0.18
Вес, кг.
36.2

Описание товара Телевизор Hisense 65UR9S 65" Ultra HD 4K Mini LED

Hisense 65UR9S — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с революционной RGB MiniLED подсветкой и 1056 локальными зонами затемнения. VA-матрица с антибликовым покрытием, цветовым охватом до 100% BT.2020 и яркостью до 3500 нит. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 170 Гц с ускорением до 330 Гц, поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro, VRR и ALLM. Аудиосистема — 4.1.2 канала на 90 Вт с настройкой Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos. Доступны три порта HDMI 2.1 с 4K, два порта USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. В комплекте пульт на солнечной батарее с поддержкой зарядки через USB-C.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 65UR9S 65" Ultra HD 4K Mini LED




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
170
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
90
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, USB Type-C, CI+/PCMCIA, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
300
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense 65UR9S — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с революционной RGB MiniLED подсветкой и 1056 локальными зонами затемнения. VA-матрица с антибликовым покрытием, цветовым охватом до 100% BT.2020 и яркостью до 3500 нит. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 170 Гц с ускорением до 330 Гц, поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro, VRR и ALLM. Аудиосистема — 4.1.2 канала на 90 Вт с настройкой Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos. Доступны три порта HDMI 2.1 с 4K, два порта USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. В комплекте пульт на солнечной батарее с поддержкой зарядки через USB-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Hisense 65UR9S 65" Ultra HD 4K Mini LED - по цене 131880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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