Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт
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Характеристики
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
металло - керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
В наличии
Код товара: 741697
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 300 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
металло - керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220 В
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х14
Вес, кг.
1.24
Описание товара Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт
Тепловентилятор STEHER 2 квт SVE-2000 оснащен высокоэффективным игольчатым нагревательным элементом мощностью 2000 Вт. Тепловентилятор отличается пониженным уровнем шума в процессе работы, что делает его использование максимально комфортным. Режим вентиляции без обогрева позволяет использовать прибор и летом в качестве обычного вентилятора. Возможность регулирования, как мощности, так и температуры нагрева воздуха позволяет создать наиболее комфортный микроклимат в помещении.
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Бренд
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
металло - керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220 В
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Тепловентилятор STEHER 2 квт SVE-2000 оснащен высокоэффективным игольчатым нагревательным элементом мощностью 2000 Вт. Тепловентилятор отличается пониженным уровнем шума в процессе работы, что делает его использование максимально комфортным. Режим вентиляции без обогрева позволяет использовать прибор и летом в качестве обычного вентилятора. Возможность регулирования, как мощности, так и температуры нагрева воздуха позволяет создать наиболее комфортный микроклимат в помещении.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические
Теги товара: напольные, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические
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Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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