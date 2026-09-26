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Коммутатор Digma DSP208F-2F-T120 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Digma DSP208F-2F-T120

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Коммутатор Digma DSP208F-2F-T120 - фото 8
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Коммутатор Digma DSP208F-2F-T120 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
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  • Коммутатор Digma DSP208F-2F-T120 - фото 2
  • Коммутатор Digma DSP208F-2F-T120 - фото 3
  • Коммутатор Digma DSP208F-2F-T120 - фото 4
  • Коммутатор Digma DSP208F-2F-T120 - фото 5
  • Коммутатор Digma DSP208F-2F-T120 - фото 6
  • Коммутатор Digma DSP208F-2F-T120 - фото 7
  • Коммутатор Digma DSP208F-2F-T120 - фото 8
  • Коммутатор Digma DSP208F-2F-T120 - фото 9
  • Коммутатор Digma DSP208F-2F-T120 - фото 10
  • Коммутатор Digma DSP208F-2F-T120 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741025
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор PoE, кабель питания, гарантийный талон.
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х7
Вес, кг.
1

Описание товара Коммутатор Digma DSP208F-2F-T120

Неуправляемый коммутатор Digma DSP208F-2F-T120 оснащен 10 портами RJ-45 – двумя аплинками и восемью PoE. Передача данных и подача питания возможны на расстояние до 250 м. Бюджет PoE 120 Вт достаточен для функционирования нескольких IP камер, точек доступа и IP телефонов. Автоопределение MDI/MDIX позволяет использовать витую пару любых типов. Аппаратная настройка устройства производится с помощью DIP-переключателей. Поддерживаются 3 режима – Default, VLAN и Extend. Внутренняя пропускная способность коммутатора Digma DSP208F-2F-T120 составляет 2 Гбит/с. Показатель достаточен для одновременной работы всех портов с полной загрузкой. Таблица MAC адресов вмещает 1000 записей. Металлический корпус коммутатора прочен и отличается повышенной интенсивностью отвода тепла. Благодаря пассивному охлаждению устройство работает с нулевым уровнем шума. Коммутатор класса IP30 защищен от попадания предметов размером от 2.5 мм и не рассчитан на воздействие воды. Эксплуатация устройства допускается при температурах от -10 до 55 °C.



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Отзывы о товаре Коммутатор Digma DSP208F-2F-T120




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор PoE, кабель питания, гарантийный талон.
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Неуправляемый коммутатор Digma DSP208F-2F-T120 оснащен 10 портами RJ-45 – двумя аплинками и восемью PoE. Передача данных и подача питания возможны на расстояние до 250 м. Бюджет PoE 120 Вт достаточен для функционирования нескольких IP камер, точек доступа и IP телефонов. Автоопределение MDI/MDIX позволяет использовать витую пару любых типов. Аппаратная настройка устройства производится с помощью DIP-переключателей. Поддерживаются 3 режима – Default, VLAN и Extend. Внутренняя пропускная способность коммутатора Digma DSP208F-2F-T120 составляет 2 Гбит/с. Показатель достаточен для одновременной работы всех портов с полной загрузкой. Таблица MAC адресов вмещает 1000 записей. Металлический корпус коммутатора прочен и отличается повышенной интенсивностью отвода тепла. Благодаря пассивному охлаждению устройство работает с нулевым уровнем шума. Коммутатор класса IP30 защищен от попадания предметов размером от 2.5 мм и не рассчитан на воздействие воды. Эксплуатация устройства допускается при температурах от -10 до 55 °C.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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