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Розетка RJ-45 Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Розетка RJ-45 Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2

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Розетка RJ-45 Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2 - фото 1
Розетка RJ-45 Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2 - фото 2
Розетка RJ-45 Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2 - фото 3
Розетка RJ-45 Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2 - фото 4
Розетка RJ-45 Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
розетка
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45, IDC
  • Розетка RJ-45 Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2 - фото 1
  • Розетка RJ-45 Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2 - фото 2
  • Розетка RJ-45 Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2 - фото 3
  • Розетка RJ-45 Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2 - фото 4
  • Розетка RJ-45 Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741017
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Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип товара
розетка
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45, IDC
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
100

Описание товара Розетка RJ-45 Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2

Неэкранированная компьютерная розетка настенного монтажа. Соответствует характеристикам категории 5е. Имеет 2 порта RJ-45 (8р8с). На печатной плате установлены контакты типа Dual IDC с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 А и B. Ножи контактов располагаются под 45°, что лучше сказывается на передаточных характеристиках разъема. Для заделки проводников подходят ножи тип 110 и Krone. В комплект розетки входит двусторонняя клеевая площадка, винты для крепления к стене и стяжки для фиксации кабелей в розетке.

Отзывы о товаре Розетка RJ-45 Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
розетка
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45, IDC
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Неэкранированная компьютерная розетка настенного монтажа. Соответствует характеристикам категории 5е. Имеет 2 порта RJ-45 (8р8с). На печатной плате установлены контакты типа Dual IDC с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 А и B. Ножи контактов располагаются под 45°, что лучше сказывается на передаточных характеристиках разъема. Для заделки проводников подходят ножи тип 110 и Krone. В комплект розетки входит двусторонняя клеевая площадка, винты для крепления к стене и стяжки для фиксации кабелей в розетке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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