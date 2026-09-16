Патч-корд Cablexpert PP30-10M, кат.5e, UTP, LSZH, 10м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738691
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
350
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP30-10M, кат.5e, UTP, LSZH, 10м, серый
Патч-корд Cablexpert PP30-10M может стать одним из главных элементов, образующих структурированную кабельную систему. Модель облачена в прочную изоляцию серого цвета. Такой внешний вид позволит незаметно проложить кабель в интерьере помещения. Длины 10 м хватит для подключения при помощи патч-корда компьютера и роутера, находящихся друг от друга на значительном расстоянии. Модель Cablexpert PP30-10M относится к типу витых пар U/UTP и получила в свое оснащение стандартные разъемы RJ-45 для подключения. Стабильную передачу сигнала гарантирует проводник из меди.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Патч-корд Cablexpert PP30-10M может стать одним из главных элементов, образующих структурированную кабельную систему. Модель облачена в прочную изоляцию серого цвета. Такой внешний вид позволит незаметно проложить кабель в интерьере помещения. Длины 10 м хватит для подключения при помощи патч-корда компьютера и роутера, находящихся друг от друга на значительном расстоянии. Модель Cablexpert PP30-10M относится к типу витых пар U/UTP и получила в свое оснащение стандартные разъемы RJ-45 для подключения. Стабильную передачу сигнала гарантирует проводник из меди.
Патч-корд Cablexpert PP30-10M, кат.5e, UTP, LSZH, 10м, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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